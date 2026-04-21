Koniec sporu w PiS? "Morawiecki chyba jednak nie ma odwagi"

Według współprzewodniczącego partii Razem Mateusz Morawiecki poniósł porażkę w próbie wybicia się na samodzielność poprzez powołanie do życia stowarzyszenia Rozwój Plus.

- Mateusz Morawiecki chyba jednak nie ma odwagi pójść na swoje. (...) Przypudrowane Prawo i Sprawiedliwość, w którym Morawiecki będzie stać z Dworczykiem w trzecim szeregu za Czarnkiem, to jest cały czas Prawo i Sprawiedliwość Przemysława Czarnka. To jest Prawo i Sprawiedliwość facetów, którzy opowiadają, że OZE to jest największe zło świata i marzą o cofnięciu Polski w rozwoju o 150 lat - powiedział Adrian Zandberg.

Według Zandberga Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie przez porzucenie socjalnej polityki na rzecz walki o wyborców Grzegorza Brauna.



- Wszyscy widzimy, co się z tym PiS-em stało w ostatnich latach. Poszedł w stronę, w którą, ścigając się przy prawej ścianie z Grzegorzem Braunem, stał się partią bodajże o połowę mniejszą, jeżeli chodzi o społeczne poparcie, niż te parę lat temu. Trudno się dziwić. Po prostu ludzie, którzy chcieliby polityki centroprawicowej, nie odnajdą się w partii, która udaje, że jest Grzegorzem Braunem - powiedział współprzewodniczący Razem.





- Relacje sił są dosyć jasne, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. To, kto jest kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, też jest dosyć jasne. (...) Jak rozumiem ta historia o samodzielności, marzenia o samodzielności premiera Morawieckiego zdaje się, że się kończą - ocenił Adrian Zandberg.

Czarny tydzień w szpitalach. Zandberg: Wygaszanie publicznej ochrony zdrowia

Adrian Zandberg poruszył także kwestię dziury w budżecie Nardowego Funduszu Zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się protest Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, tzw. czarny tydzień. W całym kraju personel setek szpitali protestuje w związku z brakami w finansowaniu.



- Nam się sypie system publicznej ochrony zdrowia. (...) My przestrzegaliśmy przed tym, co się wydarzy w szpitalach, bo naprawdę nie trzeba było mieć doktoratu z zarządzania ochroną zdrowia, żeby wiedzieć, co się wydarzy, jeżeli zostanie przyjęty ten błędny budżet - powiedział Adrian Zandberg.

- Dzięki głosom całej obecnej koalicji rządzącej, która ponosi polityczną odpowiedzialność za to, że kolejki do lekarzy są najdłuższe od kilkunastu lat, ludzie, którzy czekają na zabieg zaćmy, na badania radiologiczne, (...) będą czekali dłużej, a część z nich będzie czekać na tyle długo, że będzie za późno na leczenie - stwierdził współprzewodniczący Razem.



Według Adriana Zandberga beneficjentem kryzysu w publicznym systemie opieki zdrowotnej będą prywatne firmy, a rząd zdawał sobie sprawę z zapaści w NFZ na etapie planowania budżetu.

- Myślę, że ręce zaciera Luxmed i wszystkie inne tego typu prywatne firmy medyczne, no bo w związku z tym zaplanowanym kryzysem, zaplanowanym wygaszaniem publicznej ochrony zdrowia, oni będą mieli miliardowe zyski. (...) Prywatne firmy medyczne, te, które są w stanie obsłużyć pacjentów, których nie jest w stanie obsłużyć publiczny niedofinansowany system, będą po prostu zgarniały olbrzymie zyski - stwierdził polityk.

