Trybunał Stanu dla Ziobry? Marszałek zapowiada konkretne kroki
- W związku z tym, co się stało na Węgrzech, widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu dla Ziobry - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując wynik węgierskich wyborów. Jak dodał, to symboliczny moment. Marszałek zaznaczył, że zarzuty prokuratury są "wystarczające na dziesięć Trybunałów Stanu".
- Jest większość konstytucyjna (dla Tiszy po wyborach na Węgrzech - red.), można prawo w jeden dzień zmienić - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti" komentując sytuację Zbigniewa Ziobry, który na Węgrzech otrzymał azyl.
Polityk wskazał, że szef TISZY Peter Magyar będzie w Polsce. - To jego pierwsza wizyta - dodał.
- A w sprawie Zbigniewa Ziobry można powiedzieć jedno. W związku z tym, co się stało na Węgrzech widzę racjonalność ruchu, widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu dla Ziobry. To symboliczny moment - przekazał.
Marszałek zaznaczył, że poprosi kluby o spotkanie. - Ta sprawa w Sejmie powinna trafić do właściwej komisji - dodał
- Uzasadnieniem są wszystkie rzeczy, o które podejrzewa go prokuratura. To wystarczające na 10 Trybunałów Stanu - podsumował marszałek.
Sytuację na Węgrzech skomentował Zbigniew Ziobro na antenie TV Republika. Według niego Unia Europejska chce się pozbyć Orbana, który ma być "silnym szefem rządu konserwatywnego państwa".
- Jeśli uda im się (UE - red.) obalić premiera Orbana, to w 2026 r. zamierzają wprowadzić mechanizm, który w przyszłości może uderzyć w Polskę trzy razy większą siłą niż SAFE, o który walczyliśmy, by nie wszedł w życie - zaznaczył polityk.
Wybory na Węgrzech. Opozycyjna TISZA wygrywa
Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.
Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.
