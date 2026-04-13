- Jest większość konstytucyjna (dla Tiszy po wyborach na Węgrzech - red.), można prawo w jeden dzień zmienić - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti" komentując sytuację Zbigniewa Ziobry, który na Węgrzech otrzymał azyl.

Polityk wskazał, że szef TISZY Peter Magyar będzie w Polsce. - To jego pierwsza wizyta - dodał.

- A w sprawie Zbigniewa Ziobry można powiedzieć jedno. W związku z tym, co się stało na Węgrzech widzę racjonalność ruchu, widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu dla Ziobry. To symboliczny moment - przekazał.

Trybunał Stanu dla Ziobry? Marszałek zapowiada konkretne kroki

Marszałek zaznaczył, że poprosi kluby o spotkanie. - Ta sprawa w Sejmie powinna trafić do właściwej komisji - dodał

- Uzasadnieniem są wszystkie rzeczy, o które podejrzewa go prokuratura. To wystarczające na 10 Trybunałów Stanu - podsumował marszałek.

Sytuację na Węgrzech skomentował Zbigniew Ziobro na antenie TV Republika. Według niego Unia Europejska chce się pozbyć Orbana, który ma być "silnym szefem rządu konserwatywnego państwa".

- Jeśli uda im się (UE - red.) obalić premiera Orbana, to w 2026 r. zamierzają wprowadzić mechanizm, który w przyszłości może uderzyć w Polskę trzy razy większą siłą niż SAFE, o który walczyliśmy, by nie wszedł w życie - zaznaczył polityk.

Wybory na Węgrzech. Opozycyjna TISZA wygrywa

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc. Wygrana Tiszy kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech.

