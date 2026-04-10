Wstępna kontrola potwierdziła, że syn senatora KO Tomasza Lenza przeszedł zabieg w państwowym szpitalu bez kolejki. - Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu - powiedział Mariusz Trojanowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zabieg syna senatora KO. Czy jest dokumentacja? Kierwiński wskazuje na konflikt

Sprawa została ujawniona przez WP. Portal poinformował, że w szpitalu doszło do nieprawidłowości przy organizacji w połowie marca zabiegu medycznego, który miał zostać wykonany dla osoby z najbliższej rodziny senatora Lenza. Zapytany o tę sprawę w "Graffiti" Marcin Kierwiński stwierdził, że ta sprawa "budzi niepokój, ale czeka na wyniki kontroli".

- Wiele z tych informacji jest - z tego, co wiem - nieprawdziwych, w tym o dokumentacji medycznej. Z tego co wiem, ten pacjent ma pełną dokumentację medyczną - odpowiedział na pytanie Grzegorza Kępki. - To też jest kwestia pewnego konfliktu personalnego, który w tamtej miejscowości się rozgrywa - dodał szef MSWiA.

Sekretarz generalny KO stwierdził, że ustalenie czy została sporządzona dokumentacja jest bardzo proste do sprawdzenia. - Zaraz po kontroli będziemy mieli wszystko czarno na białym, będziemy wiedzieli kto w tej sprawie mówi prawdę. Jak będzie ta prawda na stole po kontroli, wtedy będzie można tą sytuację w sposób uczciwy ocenić - podsumował.

WIDEO: "Wiele nieprawdziwych informacji". Kierwiński o zabiegu syna senatora KO

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prowadzący "Graffiti" Grzegorz Kępka wrócił też do złożonego przez wybranych przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowania. W czwartek w Sejmie złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

- Prezydent nie uznaje tego co zdarzyło się w Sejmie - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i dodał, że Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów 1 kwietnia, a pozostali sędziowie nie mieli informacji o braku akceptacji ich ślubowania.

Zdaniem ministra Kierwińskiego, w TK nadal trwa "walka tych sześciu sędziów o to, żeby w Trybunale Konstytucyjnym wreszcie wrócił ład, porządek i prawo".

Spytany o zgłaszaną przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycję "resetu konstytucyjnego" na podstawie nowej ustawy, szef MSWiA stwierdził że rozumie kierunek myślenia lidera PSL, ale jednocześnie "podziwia optymizm, że z takim kimś jak Kaczyński da się coś takiego zrobić". Zaznaczył, że mówi o tej sprawie "z pełną sympatią" do szefa MON.

- Wiem, że takie pomysły wracają, tylko proszę popatrzeć na Kaczyńskiego. Wczoraj słuchałem pana posła Kaczyńskiego, który wyszedł i coś mamrotał o tym, łączył wybór TK ze swoimi fobiami niemieckimi, antyunijnymi. Naprawdę uważa pan, że z kimś takim da się rozmawiać o reszcie konstytucyjnym? - pytał gość "Graffiti".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni