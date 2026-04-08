Minister finansów Andrzej Domański powiedział w "Graffiti", że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie przełożyło się na spadki ceny ropy na giełdach ok. 15 proc., co w ciągu kilku dni będzie odczuwalne także dla kierowców w Polsce.

- Wszyscy się cieszymy z tego, że mamy to zawieszenie broni. Dwutygodniowe co prawda, ale widać, że rynki zareagowały na to bardzo pozytywnie. Cena ropy spada o 15-16 proc.- przekazał Domański.



- Ważne, że spadają ceny również już produktów w takich notowaniach rynkowych diesla. (...) To jest dobra informacja również dla polskich kierowców - przekazał minister.

WIDEO: Andrzej Domański w "Graffiti"

Zawieszenie broni w Iranie i spadek cen paliw. Andrzej Domański: Spadki będą widoczne

Pytany przez Marcina Fijołka o przyszłość programu CPN Andrzej Domański potwierdził, że spadające ceny paliw będą decydujące dla dalszych interwencji rządu. Minister finansów nie krył, że 1,6 mld zł, które są wydawane z budżetu na interwencję na rynku paliwowym to "potężna kwota".

- Spadki, które widzimy w tej chwili na rynkach, znajdą przełożenie w niższych cenach paliw na stacjach. To jest rzecz absolutnie naturalna. Ten proces oczywiście zabiera kilka dni, bo najpierw spada cena ropy, następnie spada cena paliw w hurcie, później znajduje to przełożenie w cenie na stacji benzynowej. Więc oczywiście, że spadki będą widoczne na stacjach benzynowych. Zabierze to kilka dni - powiedział Domański.



- Będziemy analizować sytuację na stacjach benzynowych, właśnie w cenach hurtowych i będziemy podejmować adekwatne, jeżeli to będzie niezbędne, działania. To jest potężna kwota 1,6 mld złotych, która z pieniędzy wszystkich podatników jest kierowana na rzecz tego, aby ceny paliw na stacjach benzynowych były niższe - przekazał minister.

Kiedy rząd wróci do rynkowych cen paliw? Decyzje zapadną w kwietniu

Pytany o terminy wycofywania się przez rząd z CPN minister finansów wskazał, że w ustawach regulujących ceny przewidziane zostały odpowiednie terminy. Obniżona akcyza obowiązuje według przyjętej ustawy do połowy kwietnia, a do końca miesiąca obniżona stawka VAT na paliwa.



- Będziemy analizować sytuację, czy należy te daty tychże rozporządzeń wydłużać - zapowiedział minister.

Ponadto Andrzej Domański podtrzymał swoją zapowiedź objęcia koncernów paliwowych podatkiem od nadmiarowych zysków.

- Nie ma żadnego powodu, aby koncerny energetyczne korzystały kosztem polskich klientów. Trwają wciąż prace, jest dla mnie bardzo, aby to był były rozwiązania, które nie zaburzają konkurencji rynkowej, które tak naprawdę w długim horyzoncie nie odbijają się na polskich kierowcach - powiedział Andrzej Domański.



- To nie są proste rozwiązania.(...) Trzeba bardzo dobrze zdefiniować, jak jest liczony zysk nadzwyczajny, na jakich rynkach chcemy tego zysku ten zysk nadzwyczajny wykazać w obszarze potencjalnego dalszego opodatkowania - przekazał minister, zapewniając, że "w tym miesiącu na pewno będą gotowe rozwiązania".

