W związku z rekomendacją wydaną w niedzielę przez Bank Estonii, dotyczącą gromadzenia w domach zapasu gotówki na wypadek sytuacji kryzysowych, Marcin Fijołek zapytał ministra finansów Andrzeja Domańskiego, czy również zaleca poczynienie takich przygotowań Polakom.

- Polakom tego nie trzeba zalecać, bo jako społeczeństwo bardzo dużą część naszych oszczędności trzymamy w w gotówce - wskazał gość "Graffiti". Dodał jednak, że jego zdaniem każdy powinien dysponować takim zapasem.

- Oczywiście myślę, że każdy powinien mieć trochę pieniędzy odłożonych w gotówce. No gdyby zdarzyły się jakieś sytuacje absolutnie kryzysowe - powiedział Domański.

Zaznaczył, że "nie potrzebujemy do tego wojny czy jakichś wielkich wydarzeń". Wskazał, że warto być przygotowanym na przykład ze względu na awarie systemów płatniczych. - Mieliśmy taką sytuację w ubiegłym roku - mówił minister finansów.

- Nie będę w tej chwili udzielał rekomendacji, ale na pewno powinniśmy być gotowi na to, że przez kilka godzin system płatniczy nie działa - podkreślił Domański.

Zapas gotówki w domu. Bank Estonii wydał rekomendację

W niedzielę Bank Estonii zarekomendował, aby obywatele mieli odłożoną gotówkę na wypadek przerw w świadczeniu usług płatniczych, awarii systemów transakcyjnych lub innych nagłych zdarzeń. Zalecono, aby rodzina miała w domu tygodniowy zapas gotówki.

Komunika odnośnie posiadania gotówki wynika przede wszystkim z ryzyka związanego z funkcjonowaniem amerykańskich sieci płatności kartami (tj. Visa i Mastercard) o zasięgu globalnym, od których uzależnionych jest wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Estonia.

- Trzymanie gotówki w domu jest również rozsądne i zalecane by przygotować się na planowane wprowadzenie w UE cyfrowego pieniądza - oświadczył szef departamentu systemów płatniczych i rozliczeniowych Eesti Pank, Rainer Olt, cytowany w sobotę przez radio ERR.

Według Europejskiego Banku Centralnego cyfrowe euro, jako alternatywny środek płatniczy, mający zmniejszyć zależność od zagranicznych systemów, mogłoby zostać wprowadzone po wcześniejszych testach pod koniec obecnej dekady, tj. w latach 2029-2030.

Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Estonii pod koniec 2025 r. wynika, że korzystanie z tradycyjnej gotówki spada z roku na rok - obecnie jedynie 8 proc. Estończyków preferuję tę formę płatności.

