Zbigniew Bogucki został we wtorkowym "Graffiti" zapytany o decyzję prezydenta w związku z sędziami, którzy oczekują przyjęcia ślubowania. Na jego złożenie czeka sześcioro sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca.

Kancelaria prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów TK. Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, a korespondencję w tej sprawie uważa za zamkniętą.

Zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Natomiast wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności.

Ślubowanie sędziów TK. Zbigniew Bogucki: To jest kwestia hipokryzji tej władzy

- Ja przypomnę, że ta większość, która mieni się demokratyczną, przez rok i trzy miesiące, bo pierwsze wakaty zostały opróżnione w grudniu 2024 roku w sposób absolutnie świadomy i przemyślany, po to, żeby Trybunał nie funkcjonował, po to, żeby niszczyć Trybunał i żeby torpedować pracę tego Trybunału, nie wybierała sędziów - stwierdził Bogucki.

- Powinni to zrobić wcześniej, nie zrobili. Mieli wszystkie ku temu możliwości - dodał. Zdaniem Boguckiego to, że sędziowie zostali wybrani w ostatnim czasie, "to nie jest kwestia źle, tylko kwestia hipokryzji tej władzy".

- To znaczy władza, która przez 15 miesięcy, mając większość, mając wszelkie możliwości, zapewniając, że będzie to wybór transparentny, robi to w bardzo krótkim czasie na jednym posiedzeniu Sejmu, a później próbuje postawić prezydenta Rzeczypospolitej pod ścianą i mówić: masz teraz zaprzysięgać, mimo, że my tego wyboru nie dokonywaliśmy miesiącami, ponad rok i trzy miesiące - argumentował.

Szef KPRP zapewniał, że Karol Nawrocki zajmie się kwestią Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie. Nawiązał do "bardzo intensywnego czasu prezydenta", który "był w Stanach Zjednoczonych, ma wiele zajęć, wiele aktywności, bardzo intensywny czas pana prezydenta". - Zresztą jak cała ta kadencja - mówił.

- Wrócił ze Stanów Zjednoczonych, na pewno pochyli się głęboko nad tymi kwestiami konstytucyjnymi - zapewnił Bogucki. Zapytany, czy prezydent zaplanował już termin przyjęcia ślubowania, odpowiedział, że "dzisiaj na pewno pan prezydent będzie się nad tą kwestią zastanawiał".

Zbigniew Bogucki o sędziach TK. "Prawo to nie jest pałka policyjna"

- Na pewno dla pana prezydenta to jest bardzo ważna sprawa, bo jest strażnikiem konstytucji, jako jedyny w Polsce organ jest strażnikiem - podkreślił. Szef KPRP przyznał jednak, że nie wie, czy dzisiaj zapadnie konkretna decyzja.

- Prezydent musi zważyć właśnie te wartości konstytucyjne. Z jednej strony bardzo poważne uchybienia świadome i celowe tej większości po to, żeby Trybunału nie wybierać, dlatego żeby nie mieć kontroli Trybunału nad tą władzą, bo taka jest funkcja Trybunału - wskazywał.

Zajął również stanowisko w sprawie ewentualnej utraty powagi Trybunału Konstytucyjnego w związku z aktualną sytuacją dotyczącą kwestii złożenia ślubowania przez wybranych sędziów.

- Prawo to nie jest pałka policyjna, prawo to nie jest pocisk wylatujący z lufy pistoletu. Prawo to nie jest brutalna siła, tylko siła argumentów, a ta siła argumentów jest po stronie prezydenta Rzeczypospolitej. Mogę wszystkich państwa zapewnić, że prezydent zrobi wszystko jako strażnik konstytucji, także jako gwarant ciągłości władzy państwowej - powiedział Bogucki.

- Prezydent na pewno stanie w odpowiedzialności i będzie musiał rozstrzygnąć bardzo duże dylematy konstytucyjne - podkreślił szef KPRP.

