"Próbują postawić prezydenta pod ścianą". Bogucki o kwestii ślubowania sędziów
- Prezydent na pewno stanie w odpowiedzialności i będzie musiał rozstrzygnąć bardzo duże dylematy konstytucyjne - przekonywał szef KPRP Zbigniew Bogucki, odnosząc się do sprawy wybranych przez Sejm sędziów, którzy czekają na możliwość złożenia ślubowania. Podkreślił przy tym, że rządzący próbują postawić Karola Nawrockiego pod ścianą".
Zbigniew Bogucki został we wtorkowym "Graffiti" zapytany o decyzję prezydenta w związku z sędziami, którzy oczekują przyjęcia ślubowania. Na jego złożenie czeka sześcioro sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca.
Kancelaria prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów TK. Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, a korespondencję w tej sprawie uważa za zamkniętą.
Zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Natomiast wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności.
Ślubowanie sędziów TK. Zbigniew Bogucki: To jest kwestia hipokryzji tej władzy
- Ja przypomnę, że ta większość, która mieni się demokratyczną, przez rok i trzy miesiące, bo pierwsze wakaty zostały opróżnione w grudniu 2024 roku w sposób absolutnie świadomy i przemyślany, po to, żeby Trybunał nie funkcjonował, po to, żeby niszczyć Trybunał i żeby torpedować pracę tego Trybunału, nie wybierała sędziów - stwierdził Bogucki.
- Powinni to zrobić wcześniej, nie zrobili. Mieli wszystkie ku temu możliwości - dodał. Zdaniem Boguckiego to, że sędziowie zostali wybrani w ostatnim czasie, "to nie jest kwestia źle, tylko kwestia hipokryzji tej władzy".
- To znaczy władza, która przez 15 miesięcy, mając większość, mając wszelkie możliwości, zapewniając, że będzie to wybór transparentny, robi to w bardzo krótkim czasie na jednym posiedzeniu Sejmu, a później próbuje postawić prezydenta Rzeczypospolitej pod ścianą i mówić: masz teraz zaprzysięgać, mimo, że my tego wyboru nie dokonywaliśmy miesiącami, ponad rok i trzy miesiące - argumentował.
Szef KPRP zapewniał, że Karol Nawrocki zajmie się kwestią Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie. Nawiązał do "bardzo intensywnego czasu prezydenta", który "był w Stanach Zjednoczonych, ma wiele zajęć, wiele aktywności, bardzo intensywny czas pana prezydenta". - Zresztą jak cała ta kadencja - mówił.
- Wrócił ze Stanów Zjednoczonych, na pewno pochyli się głęboko nad tymi kwestiami konstytucyjnymi - zapewnił Bogucki. Zapytany, czy prezydent zaplanował już termin przyjęcia ślubowania, odpowiedział, że "dzisiaj na pewno pan prezydent będzie się nad tą kwestią zastanawiał".
Zbigniew Bogucki o sędziach TK. "Prawo to nie jest pałka policyjna"
- Na pewno dla pana prezydenta to jest bardzo ważna sprawa, bo jest strażnikiem konstytucji, jako jedyny w Polsce organ jest strażnikiem - podkreślił. Szef KPRP przyznał jednak, że nie wie, czy dzisiaj zapadnie konkretna decyzja.
- Prezydent musi zważyć właśnie te wartości konstytucyjne. Z jednej strony bardzo poważne uchybienia świadome i celowe tej większości po to, żeby Trybunału nie wybierać, dlatego żeby nie mieć kontroli Trybunału nad tą władzą, bo taka jest funkcja Trybunału - wskazywał.
Zajął również stanowisko w sprawie ewentualnej utraty powagi Trybunału Konstytucyjnego w związku z aktualną sytuacją dotyczącą kwestii złożenia ślubowania przez wybranych sędziów.
- Prawo to nie jest pałka policyjna, prawo to nie jest pocisk wylatujący z lufy pistoletu. Prawo to nie jest brutalna siła, tylko siła argumentów, a ta siła argumentów jest po stronie prezydenta Rzeczypospolitej. Mogę wszystkich państwa zapewnić, że prezydent zrobi wszystko jako strażnik konstytucji, także jako gwarant ciągłości władzy państwowej - powiedział Bogucki.
- Prezydent na pewno stanie w odpowiedzialności i będzie musiał rozstrzygnąć bardzo duże dylematy konstytucyjne - podkreślił szef KPRP.
