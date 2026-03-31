Polska przerzuci Patriota na Bliski Wschód? Głos z Pałacu Prezydenckiego

W we wtorkowym programie "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Zbigniewa Boguckiego o doniesienia "Rzeczpospolitej", według której Amerykanie proszą Polskę o pomoc dotyczącą systemu Patriot.

Jak ustalił dziennik, z powodu irańskich ataków odwetowych, w nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami Polski padła sugestia, aby władze rozważyły przerzucenie na Bliski Wschód jednej z baterii systemu Patriot. Jak donosi "Rz", pojawiło się także sondowanie dotyczące ewentualnego przekazania pocisków PAC-3 MSE, które już zostały dostarczone Polsce i są własnością Wojska Polskiego.

Zbigniew Bogucki: Nie mam wiedzy, żeby taka procedura się rozpoczęła

- Tutaj musi być inicjatywa ze strony rządu. To rząd każdorazowo w takim przypadku, gdzie polskie siły zbrojne miałyby być użyte poza granicami kraju, musi wystąpić do prezydenta z odpowiednim wnioskiem, czyli zainicjować całą procedurę. Następnie to przechodzi przez kolejne instytucje, BBN, kancelarię, wraca do kontrasygnaty premiera, a następnie jest podpis prezydenta. Ja w tym zakresie nie mam żadnej wiedzy, żeby taka procedura się rozpoczęła - skomentował doniesienia "Rz" szef KPRP.

Jak powiedział Bogucki, Karol Nawrocki wrócił w poniedziałek z wizyty w USA, a szef kancelarii nie miał możliwości, żeby porozmawiać o tej kwestii z prezydentem.

Szef KPRP odniósł się również do pytania o to, jak zareagowałby Pałac, gdyby wspomniana prośba z Waszyngtonu rzeczywiście się pojawiła i przeszła formalną ścieżkę.

- Znaczy ja lubię rozmawiać o rzeczach które są, a nie które mogłyby się wydarzyć. W ogóle nie wiem, czy taka prośba zostanie skierowana. Przypominam, że my jesteśmy bardzo lojalnym sojusznikiem, jesteśmy tak naprawdę tym krajem przygranicznym wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej. My się ze swoich zobowiązań sojuszniczych w tym zakresie wywiązujemy. Mamy naprawdę bardzo duże obciążenia, ale się wywiązujemy - podkreślał Bogucki.

Zbigniew Bogucki: Nie ma lepszej technologicznie armii niż amerykańska

Odnosząc się do amerykańskich możliwości obronnych w kontekście wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, Bogucki argumentował, że Polska powinna korzystać właśnie z technologii wypracowanych przez Stany Zjednoczone.

- Jeżeli patrzymy na to, co działo się najpierw w Wenezueli, a później to, co działo się i dzieje się w Iranie, no to widzimy siłę technologii armii amerykańskiej i myślę, że nie ma lepszej technologicznej armii dzisiaj niż armia amerykańska. Jeżeli my chcemy sprostać wyzwaniom przyszłości, chcemy odpierać nasze zagrożenia, chcemy być bezpieczni, to musimy korzystać z najlepszego sprzętu - przekonywał szef KPRM.

Bogucki przekonywał, że "tutaj ta siła powinna być, a jej nie ma, po stronie rządu". Wskazywał, że inicjatywa mogłaby dotyczyć na przykład propozycji gospodarczych. Podkreślał przy tym osiągnięcia, jakie ma na tym polu Karol Nawrocki.

- Pan prezydent, ja jeszcze raz przypomnę, na przykład tam, gdzie ma możliwości działania, chociażby rozmowy o G20, to te kwestie załatwił. Jeżeli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce, żeby nie była ona zmniejszana, załatwił. Jeżeli chodzi o Polskę jako plan wielkiego hubu gazowego, także ustalił to z prezydentem Stanów Zjednoczonych - stwierdził gość "Graffiti".

Jego zdaniem, "to są rzeczy, które prezydent zrobił bez rządu, a mam wrażenie czasami mimo rządu". Dodał, że w przypadku szczegółowych kontraktów "one by musiały być, że tak powiem, również we współpracy z rządem".

