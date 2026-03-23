"Nas w takim rządzie nie ma". Śmiszek reaguje na słowa Schetyny

- My na Lewicy mówimy, że w momencie, kiedy Platforma zacznie rozmawiać z Konfederacją, nas w takim rządzie nie ma - oświadczył w programie "Graffiti" europoseł Krzysztof Śmiszek. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Grzegorza Schetyny (KO), który pytany w programie "Polityczny WF z gościem" o potencjalny układ z tą partią stwierdził, że "wszystko jest możliwe".

Trzech mężczyzn w garniturach siedzi w studiu telewizyjnym podczas programu na żywo. Na pierwszym planie po lewej widać mężczyznę mówiącego do mikrofonu, w środku siedzi uśmiechnięty mężczyzna, a po prawej stoi mężczyzna przemawiający.
Kolaż: Grzegorz Schetyna i Krzysztof Śmiszek komentują możliwe sojusze polityczne. W tle Sławomir Mentzen

Grzegorz Schetyna w programie "Polityczny WF z gościem" został zapytany, czy wyobraża sobie "np. jakiś punktowy, bardzo pragmatyczny sojusz z częścią Konfederacji".

 

- Partia Sławomira Mentzena będzie tracić w sondażach. Mówię o tym dlatego, bo wiemy, że tam są różne bloki i różne części tej Konfederacji. I one nie zawsze ze sobą chciały dobrze współpracować. Dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Ale to sytuacja, o której będziemy mówić przed samymi wyborami, a tak naprawdę w czasie wieczoru wyborczego - zaznaczył Schetyna.

- Słyszałem wypowiedź pana Grzegorza Schetyny, że być może rozważa koalicję z Konfederacją - skomentował w poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

 

- Może w Platformie Obywatelskiej jest wszystko możliwe. My na Lewicy mówimy, że w momencie, kiedy Platforma zacznie rozmawiać z Konfederacją, nas w takim rządzie nie ma - zapewnił.

 

Polityk zaznaczył, że jego partia nigdy nie będzie współpracować "ze skrajną fundamentalistyczną prawicą, antysemitami, homofobami, eurosceptykami". - Nie mamy z nimi nic do czynienia i nie będziemy rozmawiać, więc radzę koledze z mojego okręgu wyborczego, żeby robił więcej, aby jego partia miała wyższe poparcie - mówił europoseł.

 

Jak zapewnił, Lewica "będzie robić wszystko", żeby zapewnić sobie wyższe poparcie i utrzymać koalicję po wyborach parlamentarnych.

 

W programie "Graffiti" Śmiszek odniósł się również do innej wypowiedzi Schetyny w "Politycznym WF-ie z gościem". Senator Koalicji Obywatelskiej oceniał, że "cały świat skręca w prawo". - Proszę spojrzeć na południe Europy, to najbardziej socjalne, otwarte - mówił.

 

- No widać takie tendencje. W Europarlamencie widzimy bardziej krzykliwą, taką skrajną, fundamentalistyczną prawicę. Jeszcze kadencję temu mieliśmy jedną skrajną partię prawicową. Dzisiaj mamy ich trzy w w Parlamencie Europejskim i widać bardzo wyraźnie, że próbują narzucać ton i próbują rozwalać projekt Unii Europejskie - zareagował Śmiszek.

 

Europoseł Nowej Lewicy przyznał też, że m.in. premier Włoch Giorgia Meloni reprezentuje "skrajną prawicę". Jak przy tym zaznaczył, rozmowy Donalda Tuska, szefa polskiego rządu, z Meloni nie mają charakteru układów z prawicą. - Tusk nie wybiera premierów we Włoszech czy gdziekolwiek indziej, więc musi rozmawiać z tym, z kim ma do czynienia - powiedział Śmiszek.

 

- Natomiast ja widzę także takie tendencje flirtowania i przytulania się centroprawicy, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. No przytulają się dosyć mocno do tej skrajnej fundamentalistycznej, też używam słowa ekstremistycznej prawicy, bo dla mnie AFD jest ekstremum, które od czasu do czasu, albo coraz częściej, głosuje z Platformą Obywatelską na przykład w sprawach migrantów czy w sprawach ograniczania praw własności - wyjaśnił europoseł.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
