Gościem środowego wydania "Graffiti" był Michał Moskal. Jednym z wątków poruszonych przez prowadzącego Grzegorza Kępkę było ewentualne referendum ws. wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

ZOBACZ: "Czy ten polexit jest z nim w pokoju?" Anna Bryłka odpowiada na słowa Tuska

Poseł Prawa i Sprawiedliwości odparł, że nie do końca jest przekonany, aby taki projekt był rozważnym rozwiązaniem. - Nie jestem przekonany, czy to rozsądne posunięcie. Pamiętajmy, że nasza obecność w Unii Europejskiej z mojej perspektywy jest obecnością ważną i potrzebną, w dużej mierze korzystną - podkreślił Moskal.

Referendum ws. wyjścia Polski z UE. Poseł PiS: Bardzo często byliśmy ogrywani

- Chociaż trzeba też sobie powiedzieć jasno: na przestrzeni wszystkich lat i wszystkich rządów, które były od momentu, kiedy weszliśmy do UE i zawsze radziliśmy sobie z negocjowaniem tego, co jest dla nas korzystne - bardzo często byliśmy w tej Unii Europejskiej ogrywani - dodał poseł PiS.

Grzegorz Kępka przywołał następnie wypowiedź Konrada Szymańskiego, który na łamach "Rzeczpospolitej" stwierdził, że "prawica weszła w polexitową ślzgawkę". - Pan minister myli się w bardzo wielu rzeczach, jeśli chodzi o Unię, więc byłbym ostrożny w słuchaniu jego rad - zaznaczył Moskal.

Prowadzący przytoczył również wątek senatora Jacka Włosowicza, pełniącego niegdyś obowiązki w Parlamencie Europejskim. Związany z PiS-em senator mówił, że jego partia kreuje się coraz bardziej na nacjonalistyczną, a "wielu osób o centrowych poglądach czuje się osieroconymi".

- Słyszę o tym, że jestem faszystą jeszcze od czasów jak byłem młody. (...) Nie bardzo poruszają mnie emocjonalnie sprawy poruszane przez osoby, które z jakichś powodów są gdzieś rozżalone, czy mają jakieś swoje żale wobec Prawa i Sprawiedliwości. To jest ich sprawa, ich problem - odparł Michał Moskal.

ZOBACZ: "Polska przegapiła jakiś moment". Ekonomistka ostrzega: polexit byłby prosty

Prowadzący zauważył, że Włosowicz "nie jest byle kim w Prawie i Sprawiedliwości", gdyż wstąpił do tego ugrupowania w 2002 roku. - Panie redaktorze, jeśli tylko staż by świadczył o człowieku, no to myślę, że musielibyśmy w bardzo specyficzny sposób oceniać ludzi. Ja wolałbym, żeby jednak mówiły o tym osiągnięcia - podkreślił poseł PiS.

