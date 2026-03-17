- No fajnie, rozumiem, że jakieś pismo przyjdzie - stwierdził rzecznik rządu, komentując zapowiedzi doradczyni Karola Nawrockiego. Wanda Buk w "Gościu Wydarzeń" zapowiedziała, że we wtorek Pałac Prezydencki przekaże kancelarii premiera Donalda Tuska dokument z rekomendacjami przed Radą Europejską. Buk wyjaśniła, że dobrze byłoby odejść od systemu ETS lub ograniczyć europejski system handlu emisjami.

- Ciekawy jestem, kto to napisze. Czy na przykład były minister spraw europejskich w rządzie PiS-u, pan Konrad Szymański, który ostatnio opublikował w "Rzeczpospolitej" duży i krytyczny artykuł wobec polityki obecnej Prawa i Sprawiedliwości - ocenił Adam Szłapka. Szymański w tekście przestrzegał przed polexitem.

Rzecznik rządu powołuje się na Mentzena. "Rzadko to robię"

Rzecznik krytycznie ocenił działania rządu PiS w negocjacjach z Unią Europejską. - Rzadko to robię, ale w tym przypadku powołam się na jeden z opublikowanych w sieci filmików Sławomira Mentzena. Oni w kwestiach europejskich są bardzo słabi, mówię o PiS. Przez całe rządy Mateusza Morawieckiego pokrzykiwali na konferencjach prasowych i byli kompletnie nieasertywni, jeżeli chodzi o kwestie Unii Europejskiej - stwierdził Szłapka w "Graffiti".

W połowie stycznia Sławomir Mentzen opublikował film, w którym ocenił, że Donald Tusk w polityce europejskiej jest bardziej asertywny od Mateusza Morawieckiego.

PiS krytykuje ETS. Adam Szłapka: Zajmujemy się tym

- To oni stworzyli program Zielony Ład. To oni nie wykorzystali szansy, żeby modyfikować i zmieniać politykę migracyjną Unii Europejskiej, żeby była bezpieczna z punktu widzenia Polski - komentował Szłapka, mówiąc o rządzach PiS. - ETS powstał w czasach poprzednich, a nie teraz - dodał.

- My oczywiście będziemy się zajmować, zajmujemy się tym i będziemy bardzo konsekwentni. Unia Europejska ma dziś stawiać na konkurencyjność, dostępną i tanią energię. Na to, żeby przemysł rozwijał się w Unii, a nie uciekał - mówił dalej rzecznik rządu. - O tym mówią wszyscy, niektórzy jak politycy PiS, dlatego śmieszy mnie mówienie teraz o jakimś stanowisku polityków PiS. Mieli na to szansę, kiedy rządzili - podkreślił Szłapka.

Krytyka systemu ETS stała się jednym z głównych argumentów Przemysława Czarnka, którego Jarosław Kaczyński ogłosił kandydatem PiS na premiera.

