"To jest bzdura". Adam Bielan odpowiada premierowi

Po prezydenckim wecie ustawy SAFE politycy koalicji 15 października zaczęli przekonywać, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy po wyborach w 2027 r., to Polska opuści Unię Europejską. Zarzuty te jednoznacznie odpierał w "Graffiti" Adam Bielan, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

- To jest bzdura, Prawo i Sprawiedliwość opowiadało za wejściem do Unii Europejskiej - powiedział Adam Bielan.

Adam Bielan odpiera oskarżenia o polexit. "To jest bzdura"

Według polityka PiS jedynym ważnym politykiem, który podsyca dyskusję o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Polskę, jest Donald Tusk.

- Żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, musi być przeprowadzone referendum. Jedynym politykiem, który w ostatnich latach proponował takie referendum, to bardzo bliski przyjaciel polityczny Donald Tuska, czyli Grzegorz Schetyna - powiedział Adam Bielan, wskazując, że Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się także za wejściem do Unii Europejskiej przed akcesją, czego nie można powiedzieć, np. o Romanie Giertychu, dziś polityku KO.

- Giertych bardzo mocno gardłował przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, prowadził całą kampanię, straszył Polaków, więc o polexicie to niech Tusk porozmawia z Giertychem przy winie - powiedział Adam Bielan.

- Jedynym poważnym politykiem, który dzisiaj mówi o polexicie, od wielu lat nim straszy, jest Donald Tusk. Tusk mówi cały czas: polexit, polexit, polexit w przerwach między PiS, PiS, PiS - stwierdził polityk.

Eurodeputowany PiS pewny zwycięstwa w wyborach. "Nawet do 40 proc."

Pytany przez Grzegorza Kępkę o szansę na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych Adam Bielan ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość może zdobyć 40 proc. głosów.



- W ostatnich wyborach zdobyliśmy 7,6 mln głosów - 35 proc. Jeżeli ten wynik jeszcze poprawimy, a po czterech latach w opozycji oczywiście mamy ambicję, żeby go poprawić, to możemy się zbliżyć nawet do 40 proc. - powiedział eurodeputowany.

Eurodeputowany przekazał, że podziela pogląd Czarnka, według którego ETS, tj. system handlu emisjami wewnątrz UE, musi zostać zreformowany.

- Jeżeli słuszne słowa pana profesora Czanka o tym, że trzeba zmienić ETS, bardzo mocno go zreformować, mają być dowodem na polexit, to trzeba mówić "deexicie", czyli wyjściu Niemiec z Unii Europejskiej, bo od miesięcy grzmi w tej sprawie kanclerz Merz - powiedział Adam Bielan.

Zaangażowanie Polski na Bliskim Wschodzie? "Nie sądzę, żeby ktokolwiek oczekiwał"

Grzegorz Kępka zapytał europosła także o wypowiedź Donald Trumpa, który zagroził, że jeśli państwa NATO nie zaangażują się w ochronę cieśniny Ormuz, to "NATO czeka bardzo zła przyszłość".

Według polityka PiS wypowiedź ta była skierowana przede wszystkim do tych państw, które korzystają z tranzytu w Zatoce Perskiej. Jednocześnie Adam Bielan wykluczył zaangażowanie Polski w działania na Bliskim Wschodzie.

- Nie ma takiej prośby i to nie jest konflikt, w który jesteśmy zaangażowani. To nie jest konflikt, w który byłby zaangażowany Sojusz Północnoatlantycki, którego jesteśmy członkiem - stwierdził Adam Bielan.

- Powiedzmy sobie szczerze, nasza marynarka wojenna nie jest w stanie przeprowadzić tego rodzaju operacji, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek od Polski oczekiwał takiego rodzaju tego rodzaju zaangażowania - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni