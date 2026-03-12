- Mieliśmy i mamy maksimum dobrej woli w tej sprawie - powiedział o proponowanym przez prezydenta i prezesa NBP programie SAFE 0 proc. Cezary Tomczyk.

- Na samym początku, kiedy prezydent wystąpił na konferencji z panem Glapińskim nie przedstawiając de facto żadnych szczegółów, powiedzieliśmy, że lepsze są dwa SAFE niż jeden. Ale kiedy zagłębi się w ustawę, która została pokazana, no to okazuje się, że król jest nagi - wyjaśnił.

"To wygląda jak kabaret". Wiceminister obrony o projekcie prezydenta

Podkreślił, że w zaprezentowanej ustawie jest zapis, że "środki mają pochodzić między innymi z kredytów, pożyczek i obligacji" (chodzi o pierwszy rok finansowanie programu - red.).

- To znaczy, że po pierwsze nie jest to 0 proc., a po drugie, że jest to 0 złotych, bo tam nie ma żadnego źródła finansowania - dodał.

- Z kolei później, to wbrew temu co najpierw twierdził prezydent i jego środowisko, a przyznał to wczoraj pan Glapiński, musi dojść do sprzedaży narodowych rezerw złota. (...) to wszystko wygląda jednak jak kabaret. To złoto, które jest dobrem narodowym Rzeczpospolitej, jest żelazną rezerwą na wypadek wojny albo na wypadek jakiegoś trudnego do wyobrażenia kryzysu międzynarodowego, który pozwoli uchronić Polskę - podkreślił.

- Jest to właściwie operacja polegająca na kreatywnej księgowości po to, żeby wyprodukować trochę pustego pieniądza, trochę złota sprzedać. Przecież to jest manewr raczej z takich republik bananowych, niż z poważnego kraju w centrum Europy - ocenił.

- Czyli z jednej strony mamy program SAFE, który został wynegocjowany i który jest projekcją rządu, no bo to za polskiej prezydencji się wydarzyło. (...) To jest 186 miliardów złotych, które bezpośrednio trafią do 12000 polskich firm, z polskim właścicielem, z polskim kapitałem, które są kooperantami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A z drugiej strony mamy tę ustawę, która jest niedookreślona, jest bez konkretów, ale wiemy, że zawiera pożyczki. To jest jakaś mglista przyszłość, która może się w przerodzić w coś ciekawego lub nie, ale tam nie ma żadnych konkretów. Jest tam dzisiaj 0 zł - podkreślił.

- Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jeżeli widzimy sytuację w Ukrainie, to tu nie ma czasu. Naprawdę chcemy czekać dwa, trzy lata na zysk z NBP, jak równie dobrze za trzy lata może być konflikt w Europie - zauważył.

Tomczyk przypomniał, że dwa miesiące temu prezes NBP wysłał pismo do premiera Tuska w którym przedstawił stan Narodowego Banku Polskiego i poinformował, że przewidywana strata NBP może wynieść nawet 100 miliardów złotych.

- Czyli jeżeli NBP chce wygenerować dodatkowe 180 miliardów na SAFE 0 proc. i pokryć 100 miliardów straty, to NBP musi mieć nagle 300 miliardów złotych - stwierdził.

- Tu mamy jasną sytuację. Z jednej strony jest 186 miliardów na polską armię z programu SAFE. z drugiej strony mamy mgliste procedury i żadnych konkretów, a my naprawdę nie mamy czasu - dodał.

