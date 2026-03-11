- Pan premier i rząd mają wszystkie informacje do tego, żeby dzisiaj procedować ustawę dotyczącą polskiego "SAFE 0 proc." ustanawiającą Polski Fundusz Inwestycji Obronnych i tego nie robi - zarzucił szefowi rządu Bogucki.

- To jest taki znak firmowy premiera Tuska, niedotrzymywanie obietnic. Niestety robi to także w kwestii bezpieczeństwa narodowego, polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskich granic - dodał w rozmowie z Grzegorzem Kępką w "Graffiti".

Brak decyzji ws. SAFE. Tusk: Prezydent powiedział, że ma dużo czasu

Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie ogłosił swojej decyzji w sprawie ustawy o unijnym programie SAFE. We wtorek po spotkaniu z głową państwa, premier Donald Tusk stwierdził, że nie usłyszał żadnych konkretnych deklaracji zarówno w sprawie środków z UE oraz ogłoszonej przez prezydenta polskiej alternatywy "SAFE 0 proc.".

- Zapoznaliśmy się z treścią tej ustawy. W tej ustawie nie ma żadnych gwarancji pieniędzy. W tej ustawie są tylko przepisy, które powołują nowe struktury - mówił o prezydenckiej alternatywie Tusk. Projekt Kancelarii Prezydenta nazwał "SAFE-em 0 złotych".

- Zapytałem pana prezydenta wprost: Czy pan to podpisze? Bo szkoda każdego dnia, każdej godziny. Pan prezydent powiedział, że ma jeszcze dużo czasu, 10 dni i że się zastanawia, że mu się to nie podoba i że ma propozycję - poinformował.

- Jestem rozczarowany. Szczególnie po tym, co usłyszałem od naszych generałów. Jeszcze bardziej jestem przejęty tym, że nie znajdujemy zrozumienia w Pałacu Prezydenckim dla potrzeby szybkich decyzji w tej kwestii. Ale nie tracę nadziei - mówił Donald Tusk.

Szef KPRP odpowiada premierowi. "Takiej informacji nie było"

Grzegorz Kępka zapytał o pogłoski na temat tego, że Nawrocki miał poinformować generałów o wecie w sprawie unijnego SAFE.

- Na pewno takiej informacji nie było. Wczoraj kilka godzin spędziłem z panem prezydentem odnośnie ustawy SAFE, ale także przede wszystkim polskiego "SAFE 0 proc.", a więc funduszu, który proponuje pan prezydent i wiem, że podczas tych rozmów takich informacji nie było - zaprzeczył szef KPRP.

- Nie sądzę, żeby generałowie przekazali takie informacje wprost, że pan prezydent im powiedział, że podejmie taką decyzję - zapewnił.

Współpracownik prezydenta zaapelował w "Graffiti" "żeby pan pan premier i rząd nie wciągali wojska, w tym najważniejszych polskich dowódców, w tego rodzaju rozgrywki polityczne".

- Jeszcze raz podkreślę. Pan prezydent nikogo, w tym generałów nie informował i generałowie nie informowali opinii publicznej, żeby pan prezydent przekazywał mi takie informacje, a informuje o tym człowiek, mówię tutaj o panu premierze Tusku, który podczas tych spotkań nie był - stwierdził.

SAFE niezależnie od decyzji Nawrockiego? Rząd mówi o realizacji programu

Szef KPRP dodał, że nie wie, kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie SAFE. Prowadzący "Graffiti" zapytał, czy niezależnie od dalszych losów unijnego projektu, Nawrocki będzie podejmował działania w sprawie swojego projektu. Rząd zapowiedział, że będzie realizował SAFE niezależnie od decyzji prezydenta.

- Ustawa, którą mamy nadzieję prezydent podpisze, nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. SAFE, wzmocnienie polskiej obronności to był priorytet polskiej prezydencji i Polska SAFE przyjmie. Pierwszych przelewów z Brukseli spodziewamy się w ciągu kilku tygodni - stwierdził wcześniej Sikorski.

- To pytanie o co rządowi chodzi, o co chodzi premierowi Tuskowi. Skoro mówi że musi prezydent to podpisać, nawołuje premier do podpisania, a z drugiej strony, że "zrobimy i tak co nam się wydaje" - odpowiedział Bogucki.

- Rząd będzie realizował z wetem czy bez weta ten projekt europejski, a wasz projekt będzie procedowany i być może coś dobrego z tego wyniknie? - spytał Grzegorz Kępka.

- Mówił w piątek premier Tusk, że jeżeli dostanie konkrety, a wczoraj dostał konkrety, to w kilka godzin przygotuje ustawę. Nie musi przygotowywać ustawy, ponieważ pan prezydent ustawę przygotował, ja ją w imieniu pana prezydenta wczoraj złożyłem - zauważył gość "Graffiti".

Bogucki mówił o "SAFE 0 proc.". Złożono projekt ustawy

Na temat projektu "SAFE 0 proc." Zbigniew Bogucki mówił również podczas konferencji prasowej. Szef prezydenckiej kancelarii przekazał, że do Sejmu wpłynęła inicjatywa prezydencka dotycząca Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Według Boguckiego ma to być fundusz, którego zadaniem będzie "zarządzanie środkami pochodzącymi z mądrego gospodarowania, ale nie uszczuplania w żaden sposób rezerw Narodowego Banku Polskiego, czy to rezerw walutowych, czy rezerw w złocie".

Szef KPRP zapewniał również, że "to rozwiązanie i ta propozycja jest zgodna z polską Konstytucją, jest zgodna z prawem europejskim, jest zgodna przede wszystkim z polskim interesem bezpieczeństwa".

- Można jeszcze przed terminem decyzji pana prezydenta, bo decyzji dotyczącej SAFE europejskiego pan prezydent nie podjął jeszcze, ale można by było przeprocedować tę dobrą ustawę, która została zaproponowana - przekazał szef KPRP.

