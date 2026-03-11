Prokuratura chce wezwać Nawrockiego, reakcja z Pałacu. "Nic nie trafiło"

- Jeżeli będzie jakieś oficjalne wezwanie to na pewno do tego się pan prezydent odniesie. Na razie ja takiego wezwania nie widziałem i pan prezydent zgodnie z moją wiedzą też takiego wezwania nie widział - przekazał szef KPRP.

- Doniesienia medialne mówią o charakterze świadka, ale czy w ogóle do tego przesłuchania dojdzie, kiedy dojdzie, w jakiej sprawie konkretnie, no to wszystko jest dzisiaj niewiadome - dodał Bogucki.

Apartamenty w Muzeum II Wojny Światowej. Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał we wtorek, że prokuratura przesłała do Kancelarii Prezydenta RP pismo z prośbą o wskazanie możliwego terminu przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie wynajmu apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej.

- Zwykle takie sprawy, mówię o tych sprawach procesowych, sprawach prawnych, mówiąc szeroko przechodzą przez moje ręce jako szefa kancelarii, a także osoby odpowiedzialnej za kwestie prawne i nic takiego do mnie nie trafiło - zapewnił w "Graffiti" Bogucki.

- Tylko z doniesień medialnych wiem, że jeżeli ma się odbyć, to przesłuchanie w charakterze świadka z tego co piszą media - dodał polityk.

"Konieczność uzupełniającego przesłuchania". Prokurator o postępowaniu

"Gazeta Wyborcza" jako pierwsza poinformowała o sprawie. Według doniesień gazety, do prokuratury wpłynęła analiza kryminalna obejmująca zeznania świadków, zestawione z dokumentami uzyskanymi z muzeum. Chodzi m.in. o dane dotyczące rezerwacji, blokad pokoi i apartamentów oraz płatności.

- Wnioski z analizy spowodowały konieczność uzupełniającego przesłuchania kilkunastu świadków. Uzyskano także dodatkowe dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli – powiedział Gazecie prokurator Mariusz Duszyński.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku i obejmuje okres od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. Sprawa dotyczy działań dyrektorów placówki.

W okresie objętym postępowaniem muzeum kierowało trzech dyrektorów: dr Karol Nawrocki, dr hab. Grzegorz Berendt oraz prof. Rafał Wnuk.

