"Paliwo po 8 zł, swoim miliony, Polakom podwyżki. Tak rządzą" - prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zacytował wpis Marcina Kierwińskiego z 2022 roku i dopytywał o aktualną sytuację na rynku paliw w Polsce.

Kierwiński tłumaczył, ze jego wpis był "bardzo osadzony w rzeczywistości". - Rekordowa inflacja, rekordowe podwyżki, no tak naprawdę towarów konsumpcyjnych, rekordowe afery, rekordowa korupcja i to to wszystko było prawdą - tłumaczył minister.

Szef MSWiA wskazywał, że w tym momencie "inflacja jest na kontrolowanym niskim poziomie". - Walczyliśmy ją po rządach PiS-u. Dziś rozliczamy afery PiS-owskie - mówił.

Ceny paliw w górę. Kierowcy płacą więcej. Kierwiński zwraca się do Czarnka

Kierwiński jednocześnie przyznał, że "rzeczywiście mamy problem z cenami paliwa od kilku dni, czy kilkunastu dni, bo główni producenci ropy szeroko rozumianych paliw są zablokowani, czy też transport tej ropy od nich jest zablokowany ze względu na wojnę, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone".

Fijołek przypomniał, że w 2022 roku skok cen paliw również był wynikiem wybuchu wojny. - Chce pan porównywać nie wiem inflację, jaka jest teraz, jaka była wtedy za rządów PiS-u? Możemy to porównywać. Mój tweet był szeroko pokazujący, jak bardzo łupieżcza była polityka rządu PiS wobec polskich obywateli - odpowiedział sekretarz generalny KO.

Prowadzący program wskazał, że Przemysław Czarnek mówi z kolei o "łupieżczej polityce Orlenu" pod obecnym rządem. - Jeżeli politycy PiS-u, Przemysław Czarnek, on jest zakochany w prezydencie Trumpie... To ja mu proponuję, żeby słuchał pana prezydenta Trumpa. Pan prezydent Trump powiedział: "ceny paliw poszły do góry, głupcy, no musiały pójść, bo jest wojna, zaraz spadną". No to panie Czarnek nie bądź pan głupcem, słuchaj pan swojego idola - zaapelował do kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

WIDEO: Szef MSWiA Marcin Kierwiński w programie "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kierwiński zapewnił, że Orlen reaguje na to, co dzieje się z cenami paliw. - To są rzeczy oczywiste i patrzymy, ale oczywiście obserwujemy sytuację, jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, to zapowiadali to minister Motyka i minister Domański. Tak, będziemy reagować mocniej w tym zakresie, ale proszę popatrzeć też, że te ceny jednak fluktuują - zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Jednocześnie wyraził nadzieję, że konflikt na bliskim Wschodzie szybko się zakończy i nie będzie zakłócał dostaw surowca do Europy. - Jeśli nie, to rząd na pewno będzie użyje wszelkich dostępnych narzędzi, które pozwolą te ceny zbić - zadeklarował.

PiS przedstawiło projekt ustawy. "Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic"

W związku z szybującymi wartości na pylonach stacji benzynowych Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy. Czarnek we wtorek rano przypomniał, że minęły 24 godziny od momentu złożenia propozycji w tej sprawie. "Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic…" - stwierdził na platformie X.

"Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował 8 zł za litr, a 95pb 7 zł za litr" - czytamy.

Czarnek, który w weekend został ogłoszony kandydatem PiS na premiera po ewentualnych wygranych wyborach przez tę partię, zorganizował w poniedziałek rano konferencję prasową przed jedną z warszawskich stacji paliw Orlen. Polityk poruszył kwestię sytuacji na rynku paliw w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie.

- Składam projekt ustawy z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości, zachęcam innych posłów do podpisu, jeśli chcą. Projekt ustawy, który obniża czasowo podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 10-9 proc. Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela - mówił Czarnek.

ZOBACZ: Dezinformacja podbija ceny paliw. Niepokojące prognozy

Jak ocenił, wysokie ceny paliw stanowią dramat dla milionów polskich rodzin i kierowców. Porównał obecną sytuację do okresu rządów PiS, gdy prezesem Orlenu był Daniel Obajtek. Przypomniał, że po wybuchu wojny na Ukrainie baryłka ropy na rynkach światowych kosztowała 120 dolarów, a kurs dolara wynosił 4,30 zł. Jak mówił, obecnie cena baryłki przekracza 90 dolarów, a kurs dolara nie dochodzi do 4 zł, natomiast ceny paliw są na poziomie porównywalnym do tamtego okresu.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w późniejszym wpisie na platformie X zapowiedział skierowanie w poniedziałek pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, aby projekt był procedowany na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę. "Tarcza paliwowa to realna pomoc dla kierowców i ratunek dla gospodarki. Czasowe obniżenie VAT i akcyzy zatrzyma wzrost cen paliw i ustabilizuje rynek. Jeszcze dziś skieruję pismo do marszałka sejmu, by projekt był procedowany już na najbliższym posiedzeniu" - napisał Błaszczak.

Dostawy ropy do Polski. Minister finansów: Są bezpieczne

Minister finansów Andrzej Domański pytany w poniedziałek w "Graffiti" o pomysł Czarnka podkreślił, że dostawy ropy do Polski są bezpieczne. - Jeszcze dziś rozmawiałem z ministrem energii panem (Miłoszem) Motyką i z prezesem Orlenu, panem (Ireneuszem) Fąfarą o sytuacji na rynku paliw i wszystkie rozwiązania są oczywiście przez nas analizowane i będziemy podejmować, jak zawsze gdy jest taka potrzeba, stosowne działania - powiedział szef MF.

Domański dodał, że niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na rynek paliw, trwa tydzień. - Jeżeli ona miałaby się przełożyć na długoterminową sytuację na rynku paliw, to oczywiście trzeba będzie podejmować adekwatne decyzje – mówił Domański. Dodał, że "wachlarz rozwiązań jest szeroki", a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Orlen również pracuje nad swoimi rozwiązaniami.

- PiS lubi straszyć. Na tym polega ich strategia polityczna – ocenił Domański.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni