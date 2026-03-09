Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zaproponował w poniedziałek projekt ustawy obniżającej czasowo stawkę VAT i akcyzę na paliwo. Chodzi w niej o obniżenie VAT-u z 23 proc. do 8 proc., a akcyzy o około 9-10 proc. - Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela - wyjaśnił Czarnek.

Potężne podwyżki cen ropy, ponad 100 dolarów za baryłkę. Jest reakcja z rządu

Stanowisko polityka PiS ma związek z gigantycznymi podwyżkami cen ropy naftowej - a one z kolei są skutkiem wojny w Iranie. Inicjatywę Czarnka komentował w "Graffiti" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Od pierwszych dni wojny prowadzimy analizę sytuacji na rynku ropy. Widzimy, że zmienność jest potężna, ceny ropy w ostatnich dniach poszły mocno do góry - powiedział.

W rozmowie z Grzegorzem Kępką przekazał, że rozmawiał o sytuacji na rynku paliw z ministrem energii i prezesem Orlenu. - Wszystkie rozwiązania są przez nas analizowane i będziemy podejmować, jak zawsze gdy jest taka potrzeba, stosowne działania. Nasz rząd nigdy nie uchyla się od podejmowania działań, które mogą pomóc Polakom w trudnych sytuacjach - zapewnił na antenie Polsat News.

ZOBACZ: Ropa naftowa gwałtownie zdrożała, panika na rynkach. Trump: Niska cena za pokój

- Widzimy, że ceny na stacjach benzynowych rosną, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że ta sytuacja trwa tydzień. Jeżeli ona miałaby się przełożyć faktycznie na taką długoterminową sytuację na rynku paliw, to oczywiście trzeba będzie podejmować adekwatne decyzje - dodał w poniedziałek.

Domański pytany, czy rząd planuje zatem obniżenie VAT-u lub akcyzy, powiedział, że "nie można tego wykluczyć", natomiast "wachlarz rozwiązań jest szeroki". - Rozwiązania będzie przedstawiał minister energii. Na pewno Orlen również pracuje nad swoimi rozwiązaniami, ale nie chciałbym tutaj wchodzić w ich kompetencje - stwierdził.

Zagrożenie dla polskiej gospodarki? "Ceny ropy mają przełożenie na inflację"

Rozmówca Grzegorza Kępki podkreślił jednocześnie, że "dostawy ropy do Polski są bezpieczne". Przypomniał, że do naszego kraju nie płynie ona przez zablokowaną decyzją Iranu cieśninę Ormuz. - Są zupełnie inne szlaki handlowe, mamy naftoport, mamy zapasy zarówno ropy jak i paliw. Wiemy, że PiS lubi straszyć, bo na tym polega ich strategia polityczna - podkreślił.

W kontekście szybkiego wzrostu cen paliw na stacjach minister ocenił, że "UOKiK na pewno bada sytuację". - Zmiany na rynku ropy, najpierw przekładają się na ceny hurtowe, później na ceny na stacjach paliw - wyjaśnił.

ZOBACZ: Tłumy na przygranicznych stacjach. Niemcy masowo tankują w Polsce

Minister przypomniał, że "PiS cynicznie wykorzystywał ceny paliw tuż przed wyborami". - Pamiętamy te awarie dystrybutorów, a wtedy nie było żadnej wojny w Iranie. Nie mieliśmy takich zaburzeń na na rynku ropy, a mimo to, paliw po prostu zabrakło i to w bardzo wielu miejscach w Polsce - podkreślił.

Domański przyznał, że ceny paliw mogą mieć wpływ na polską gospodarkę. - Ceny ropy mają przełożenie na inflację. Zobaczymy jak długo ta sytuacja będzie się utrzymywać, bo na razie mówimy o sytuacji, która trwa nieco ponad tydzień. Dla inflacji, dla gospodarki, dla sprzedaży detalicznej, bardziej istotne jest, czy ten konflikt będzie się przedłużał, czy też będziemy obserwować jego stopniową deeskalację - powiedział.

