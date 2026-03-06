Prezes NBP Adam Glapiński i prezydent Karol Nawrocki mówili w środę o pracach nad programem "SAFE 0 proc.", zakładającego, że środki finansowe na pokrycie kosztów zbrojeń dla Polski pozyskane byłyby poprzez wykorzystanie rezerw banku centralnego. Projekt przedstawiono jako alternatywę dla unijnego programu SAFE, proponowanego przez polski rząd.

- Jeżeli naprawdę komuś zależy na polskiej suwerenności, to po pierwsze stabilność naszej waluty i naszej gospodarki jest fundamentalna i NBP tym się powinien zajmować. Po drugie zawsze musi być ta pula na najczarniejszą godzinę i może ta najczarniejsza godzina nie nastąpi - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła, że w sprawach unijnej pożyczki "nikt nam niczego nie narzuca".

- Ustalamy reguły, także obowiązujące Niemcy, Hiszpanię, Włochów i teraz to co jest ważne, to jest przypilnowanie, żeby te reguły były korzystne dla Polski. To jest rozwiązanie realne leżące na stole - tłumaczyła.

Artykuł aktualizowany.

