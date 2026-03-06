Pełczyńska-Nałęcz o "SAFE 0 proc.": Musi być pula na najczarniejszą godzinę

Graffiti

- To nie jest tak, że nie mamy innych opcji, że dzisiaj jest ta najczarniejsza godzina - powiedziała o propozycji "SAFE 0 proc." Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 stwierdziła w piątkowym "Graffiti", że działania, jakie w tej sprawie może podjąć Narodowy Bank Polski, stwarzają "ogromne ryzyko walutowe", a zatwierdzony przez UE projekt SAFE jest już przygotowany.

Kobieta w jasnej marynarce, z apaszką na szyi, siedzi i mówi, na tle jasnoniebieskich ekranów z abstrakcyjnymi wzorami w kolorach białym, żółtym i niebieskim.
Polsat News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti"

Prezes NBP Adam Glapiński i prezydent Karol Nawrocki mówili w środę o pracach nad programem "SAFE 0 proc.", zakładającego, że środki finansowe na pokrycie kosztów zbrojeń dla Polski pozyskane byłyby poprzez wykorzystanie rezerw banku centralnego. Projekt przedstawiono jako alternatywę dla unijnego programu SAFE, proponowanego przez polski rząd. 

 

- Jeżeli naprawdę komuś zależy na polskiej suwerenności, to po pierwsze stabilność naszej waluty i naszej gospodarki jest fundamentalna i NBP tym się powinien zajmować. Po drugie zawsze musi być ta pula na najczarniejszą godzinę i może ta najczarniejsza godzina nie nastąpi - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

 

Minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła, że w sprawach unijnej pożyczki "nikt nam niczego nie narzuca".

 

- Ustalamy reguły, także obowiązujące Niemcy, Hiszpanię, Włochów i teraz to co jest ważne, to jest przypilnowanie, żeby te reguły były korzystne dla Polski. To jest rozwiązanie realne leżące na stole - tłumaczyła.

 

Artykuł aktualizowany.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Puste frazesy i paranoje". Domański o słowach Kaczyńskiego na temat SAFE
Jakub Pogorzelski / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIKATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZMARCIN FIJOŁEKPOLITYKAPOLSAT NEWSPOLSKA 2050

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 