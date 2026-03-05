27 lutego Sejm przegłosował senackie poprawki zaproponowane do procedowanego projektu w sprawie programu SAFE, który miałby wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy. Ustawa trafiła do prezydenta, który od momentu przedłożenia mu dokumentu ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Wobec zgłaszanych przez opozycję zastrzeżeń do unijnego projektu, a zwłaszcza krytyki zasady warunkowości, kontrpropozycję przedstawili wczoraj prezydent i prezes NBP. Rzecznik prasowy Karola Nawrockiego wyjaśniał w programie "Graffiti", na czym zaprezentowany "SAFE 0 proc." miałby polegać.

"SAFE 0 proc.". Rafał Leśkiewicz o propozycji Karola Nawrockiego

Rafał Leśkiewicz argumentował, że prezydencki projekt jest propozycją do polskiego rządu, który wywiera na Karola Nawrockiego presję dotyczącą podpisania ustawy. - Prezydent położył na stole rozwiązanie, które ma polegać na tym, że wykorzystujemy środki, którymi dysponuje Narodowy Bank Polski - mówił rzecznik.

Odniósł się także do krytycznych głosów wyrażanych przez obóz rządzących. - Wykorzystujemy środki, którymi dysponuje Narodowy Bank Polski, ale nie w takim trybie, w jakim wczoraj zaczęli pisać rządzący, że będzie to złamanie Konstytucji, artykułu 226. Konstytucji, bo deficyt pokryjemy ze środków Narodowego Banku Polskiego. Nie, tu chodzi o to, że Narodowy Bank Polski w ciągu ostatnich kilku lat prowadził bardzo aktywną i przemyślaną politykę związaną z inwestowaniem w rezerwy walutowe i rezerwy złota. Mamy prawie bilion złotych rezerw, które są zgromadzone w Narodowym Banku Polskim - tłumaczył Leśkiewicz.

ZOBACZ: Prezydent proponuje "alternatywę dla SAFE". "Polskę na to stać"

- To nie jest łamanie prawa, dlatego, że mówimy o wypracowanym zysku. To jest jeden z elementów, nad którym chcemy pracować i chcemy rozmawiać o tym z polskim rządem, bo na pewno będzie to wymagało rozwiązań prawnych i jeżeli rząd sam nie zaproponuje tych rozwiązań, pan prezydent to wczoraj powiedział, że zaproponujemy rozwiązanie ustawowe - ocenił Leśkiewicz.

- Mamy 550 ton złota i rezerwy w różnych walutach, głównie w dolarach, w euro, ale także w innych walutach. Tylko w ciągu ostatnich 30 miesięcy operacje inwestycyjne z wykorzystaniem rezerw, które którymi dysponuje Narodowy Bank Polski, przyniosły Narodowemu Bankowi Polskiemu przychód na poziomie ponad 180 miliardów złotych. To polega właśnie na takim rozwiązaniu, które ma wykorzystać sam fakt posiadania rezerw przez Narodowy Bank Polski - argumentował rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz o "SAFE 0 proc.". "To nie jest łamanie prawa"

Zdaniem Leśkiewicza "SAFE 0 proc." pozwoliłby sfinansować zakupy dla polskiego wojska, policji oraz innych służb mundurowych. - Mówiąc wprost, chodzi o zysk wypracowany przez rezerwy walutowe i rezerwy w złocie - stwierdził.

Rzecznik prezydenta mówił również, że w najbliższych dniach może dość do spotkania z polskim rządem, podczas którego strony mogłyby porozmawiać o projekcie. - O ile oczywiście pan premier i pan minister Kosiniak-Kamysz przyjmą za zaproszenie od pana prezydenta - dodał Leśkiewicz.

- No bo zgodzi się pan na pewno z tym i o tym mówił też wczoraj pan prezydent, że zadłużenie Polaków do roku 2070, spłacanie gigantycznej pożyczki jest pewnym ryzykiem, jest poważnym ryzykiem dla portfeli Polaków, tych Polaków, którzy wejdą w dorosłość za kilka lat. [...] Wydamy te środki do 2030 r., ale potem będziemy je spłacać do roku 2070. Każdy z nas, my, nasze dzieci będą na minusie ponad 40 000 zł, spłacając pożyczkę SAFE - podkreślał rzecznik.

