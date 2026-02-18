Rzecznik rządu w programie "Graffiti" skomentował spór dotyczący programu SAFE, czyli inicjatywy, która ma wesprzeć polski przemysł obronny. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz prezydent Karol Nawrocki wyrażają wątpliwości w sprawie programu.

- Oczywiście rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego jest w naszym interesie (...) Niech nie chrzanią teraz, że to jest taki problem. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tak zwanej warunkowości w SAFE, to jedynym elementem jest ta warunkowość, która dotyczy wszystkich funduszy europejskich, że mają zostać wydawane w sposób rzetelny, uczciwy, zgodny z zasadami i chroniony przeciwko korupcji - powiedział Adam Szłapka.

Adam Szłapka: Histeria polityków Prawa i Sprawiedliwości

Rzecznik rządu tłumaczył także, co oznacza, ryzykowna zdaniem PiS-u, kwestia warunkowości, która ma wiązać się z przyjęciem SAFE.

- Ten rodzaj warunkowości funkcjonuje w Unii Europejskiej od grudnia 2020 roku i zgodził się na to w sposób oczywisty rząd Morawieckiego. Więc no to jest jakaś histeria polityków Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił Adam Szłapka.

- Słucham niektórych filmików posłów PiS-u i widzę, że nie wiedzą, o czym mówią. (...) Jestem przekonany, że są tacy, którzy doskonale wiedzą, że to jest bardzo dobry program dla Polski, dla polskiego dla polskiej obronności, polskiego przemysłu - przekonywał rzecznik rządu.

Adam Szłapka uderza w PiS. "Wywołali awanturę"

Zdaniem rzecznika Prawo i Sprawiedliwość, w związku z popieranym przez obóz rządzący programem, dokonuje sabotażu.

- Awanturę o ustawę wywołali politycy Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z zasadą, o której sami często mówili - im lepiej, tym gorzej. Im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiS-u - stwierdził.

Adam Szłapka zajął także stanowisko w sprawie ewentualnego planu B, który miałby pomóc przyjąć program SAFE w razie zablokowania go przez opozycję.

- Plan B wygląda tak, że oczywiście da się z zasadniczych części tego tego programu SAFE skorzystać mimo sabotażu i skrajnie przeciwnym polskiej gospodarce i polskiej armii, i polskiemu bezpieczeństwu działaniu polityków PiS-u. Natomiast na pewno to proces wydłuży, na pewno to proces uczyni bardziej skomplikowanym. Więc sabotowanie tego jest po prostu sypaniem piachu w tryby - skomentował rzecznik rządu.

Adam Szłapka o SAFE. "Zakładam, że ustawa zostanie podpisana"

Jak powiedział rzecznik rządu, zgodnie z jego założeniem ustawa dotycząca programu SAFE zostanie przez prezydenta Nawrockiego podpisana.

- Zakładam, że po tych wszystkich argumentach, jednoznacznych argumentach, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, ta ustawa zostanie po prostu podpisana, bo to jest lepsze rozwiązanie dla Polski. Ale na pewno, na pewno to nie jest tak, że nie da się tego zrobić. To jest kilka, kilka pewnie możliwości. To jest kwestia już rozmów, które będzie prowadziło Ministerstwo Obrony Narodowej, tak, żeby ten program mógł być w pełni wykorzystany. Ale tak jak powiedziałem, planem A, najlepszym rozwiązaniem, jest przyjęcie tej ustawy, która bardzo precyzyjnie to wszystko opisuje. Opisuje ścieżkę, opisuje procedurę, opisuje kwestie kontrolne, które są ważne - tłumaczył rzecznik.

- To jest duży program, olbrzymie pieniądze, które są takim turbo doładowaniem polskiej gospodarki poprzez wielkie wzmocnienie przemysłu obronnego, więc nie widzę żadnych, ale absolutnie żadnych argumentów za tym, żeby tej ustawy nie przyjmować - powiedział Adam Szłapka.

