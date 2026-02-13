Marcin Fijołek zapytał ministra energii o to, jak zareagował na eksperyment jednego z youtuberów, który ocenił, że ceny opału są tak wysokie, że zamiast paliwa do ogrzewania domu, Polacy powinni zacząć palić w piecach słodkimi wypiekami.

- To jest problem, który zdiagnozowaliśmy, który wspólnie z różnymi resortami staramy się rozwiązać - mówił Motyka w programie "Graffiti". Polityk PSL oświadczył, że resort złożył już w tej sprawie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i sprawdza, czy nie doszło do nieuzasadnionej zmowy cenowej w zakresie podwyżek cen pelletu.

Pączki tańsze niż pellet? Motyka o planowanych obniżkach cen opału

Minister stwierdził, że po spotkaniach z przedstawicielami branży resort pragnie przeprowadzić w tym zakresie dodatkowe analizy.

- Jeżeli będzie tutaj potrzeba, to Ministerstwo Energii będzie wnioskowało o zmiany tych przepisów - mówił. Dopytywany o to, czy przedsiębiorcy faktycznie zdecydowali się na zmowę cen, Motyka powiedział, że ministerstwo dostało "takie sygnały od obywateli", ale wciąż bada sprawę we współpracy z UOKiK.

Na pytanie, kiedy Polacy mogą się spodziewać spadku cen, Motyka stwierdził, że "w niektórych województwach ceny już spadają w ciągu ostatnich dwóch tygodni".

- Natomiast to będzie zależało od wielu innych czynników. Wiosna przyjdzie, wszyscy machną na to ręką, ale dzisiaj to jest już kwestia systemowa. Absolutnie musimy zwiększyć podaż surowca na rynku, bo tych pieców będzie przybywać. Nie możemy dzisiaj założyć rąk, tylko systemowo przyjrzeć się regulacjom - mówił minister.

Alternatywne źródła energii. Minister o ogrzewaniu bez dostępu do prądu

Motyka został również zapytany o to, jaką formę ogrzewania powinien zastosować Polak w przypadku braku prądu. W takiej sytuacji szef resortu energii zaleca użycie kominka.

- Jest możliwość używania kominków, szczególnie tych, które są dostępne w ramach ekoprojektu, można z nich korzystać. Jest to dość dobrze opisane w poradniku bezpieczeństwa, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim - apelował minister.





Opcjonalnym wyborem dla kogoś, kto nie posiada w domu kominka, są zwykłe kotły grzewcze.

- Jeżeli chodzi o zabezpieczenie takie backupowe, tak jak jest wskazane w poradniku bezpieczeństwa, to lepiej to mieć - podsumował.

Programu SAFE. Motyka: prezes PiS i jego koledzy próbują okłamywać opinię publiczną,

Gość Marcina Fijołka nawiązał również do sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim dotyczącego unijnego programu SAFE. Inicjatywa zatwierdzona przez koalicję rządzącą spotkała się ze sprzeciwem środowisk prawicowych i prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas posiedzenia RBN powątpiewał w to, że Polska będzie największym beneficjentem programu.

Sprawę skomentował również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w internetowym wpisie ocenił, że "nikt kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE".

- Jesteśmy w alternatywnym świecie, w którym żyje prezes PiS i jego koledzy, którzy próbują dzisiaj okłamywać opinię publiczną, że program SAFE jest programem, o którym nie wiedzą wojskowi - komentował Motyka. - Jest zupełnie inaczej, bo Sztab Generalny Wojska Polskiego brał udział przy tworzeniu tych projektów i to jest najważniejsza rzecz, jaka powinna pozostać w ogóle w dyskusji nad tym programem - kontynuował.

Zdaniem ministra energii program SAFE został stworzony z myślą o polskich wojskowych i rozwoju polskiego przemysłu.

- Kto woli, aby wojskowi byli ścianką lub tłem na konferencjach prasowych dla niego i nie chce programu SAFE, wystarczyłoby, żeby ich posłuchał i Jarosław Kaczyński nie musiałby opowiadać tych głupot - skonkludował gość "Graffiti".

