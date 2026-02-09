Kiedy dzwonić na policję, jeśli spotkasz Ziobrę? Wiceminister wyjaśnia

Graffiti

W liście gończym wydanym za Zbigniewem Ziobrą podano informację o możliwości kontaktowania się w tej sprawie poprzez numer 112. W Łodzi doszło do związanego z tym incydentu, w wyniku którego linia alarmowa została zablokowana. O to, co robić, gdy chcemy podzielić się wiedzą na temat miejsca przebywania poszukiwanego polityka, Marcin Fijołek zapytał wiceministra Czesława Mroczka.

Zdjęcie przedstawia wiceministra MSWiA Czesława Mroczka siedzącego podczas wywiadu, obok wklejony portret Zbigniewa Ziobry.
Polsat News, Komenda Stołeczna Policji
Wiceminister MSWiA Czesław Mroczek o poszukiwaniach Zbigniewa Ziobry
  • Wiceminister MSWiA Czesław Mroczek gościł w programie "Graffiti", gdzie omawiano m.in. sprawę Zbigniewa Ziobry
  • Prokuratura wydała list gończy za Zbigniewem Ziobrą po postanowieniu sądu o tymczasowym aresztowaniu
  • Po wydaniu listu gończego doszło do incydentu zablokowania linii 112 przez 33-latka zgłaszającego "potrzebę podjęcia działań" wobec Ziobry
  • Czesław Mroczek apeluje o informowanie o podróżach Ziobry, ale w jednym przypadku odradza dzwonienie pod 112 

W poniedziałkowym programie "Graffiti" gościem Marcina Fijołka był wiceminister MSWiA Czesław Mroczek. Wśród poruszonych kwestii znalazła się sprawa Zbigniewa Ziobry. Polityk odniósł się do związanych z nią ostatnich wydarzeń, a także wskazał, co jego zdaniem należy zrobić, jeśli spotkamy byłego ministra sprawiedliwości.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą. Mężczyzna zablokował linię 112

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem wiceminister MSWiA odniósł się między innymi do ostatnich wydarzeń związanych ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Po wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu polityka listem gończym. W opublikowanym liście zamieszczono informację, że zgłoszenia w sprawie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry można dokonać, łącząc się z numerem 112.

 

ZOBACZ: Dzwonił na policję w sprawie Ziobry. Zablokował numer 112

 

6 lutego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała o wynikającym z tej informacji incydencie. Pod numer 112 zadzwonił 33-latek, który "zgłaszał potrzebę podjęcia działań wobec Zbigniewa Ziobry". Mężczyzna nie chciał się rozłączyć z operatorem, czym doprowadził do zablokowania linii przeznaczonej do zgłaszania spraw dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia.

Co robić, gdy spotkasz Zbigniewa Ziobrę? Czesław Mroczek radzi

Gospodarz programu "Graffiti" zapytał wiceministra Czesława Mroczka o to, co robić, gdy wiemy, gdzie znajduje się poszukiwany listem gończym polityk. - Jeżeli ktokolwiek będzie miał informację o tym, że pan Ziobro wyruszył do innych państw, to bardzo prosimy o informację - odpowiedział wiceszef MSWiA.

 

ZOBACZ: Tyle pieniędzy może stracić Zbigniew Ziobro. Poznaliśmy wyliczenia

 

Czesław Mroczek poradził jednak, aby nie dzwonić pod 112, jeśli chcemy przekazać, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Wiceminister podkreślił, że służby o tym wiedzą.

 

WIDEO: Czesław Mroczek w "Graffiti" o liście gończym za Zbigniewem Ziobrą

 

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Obrońcy podejmują kolejne działania

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał decyzję o areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z kolei 6 lutego prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym.

 

ZOBACZ: Ziobro poszukiwany listem gończym. "Wyrok już zapadł"

 

W związku z tym jeden z obrońców polityka, mec. Adam Gomoła, skierował w poniedziałek do sądu wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości oraz o wstrzymanie wykonania tego postanowienia.

 

mar / polsatnews.pl
ARESZTCZESŁAW MROCZEKGRAFFITILIST GOŃCZYMSWIAPOLSKAWĘGRYZBIGNIEW ZIOBRO

