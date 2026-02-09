Kiedy dzwonić na policję, jeśli spotkasz Ziobrę? Wiceminister wyjaśnia

W poniedziałkowym programie "Graffiti" gościem Marcina Fijołka był wiceminister MSWiA Czesław Mroczek. Wśród poruszonych kwestii znalazła się sprawa Zbigniewa Ziobry. Polityk odniósł się do związanych z nią ostatnich wydarzeń, a także wskazał, co jego zdaniem należy zrobić, jeśli spotkamy byłego ministra sprawiedliwości.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą. Mężczyzna zablokował linię 112

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem wiceminister MSWiA odniósł się między innymi do ostatnich wydarzeń związanych ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Po wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu polityka listem gończym. W opublikowanym liście zamieszczono informację, że zgłoszenia w sprawie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry można dokonać, łącząc się z numerem 112.

ZOBACZ: Dzwonił na policję w sprawie Ziobry. Zablokował numer 112

6 lutego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała o wynikającym z tej informacji incydencie. Pod numer 112 zadzwonił 33-latek, który "zgłaszał potrzebę podjęcia działań wobec Zbigniewa Ziobry". Mężczyzna nie chciał się rozłączyć z operatorem, czym doprowadził do zablokowania linii przeznaczonej do zgłaszania spraw dotyczących zagrożenia zdrowia lub życia.

Co robić, gdy spotkasz Zbigniewa Ziobrę? Czesław Mroczek radzi

Gospodarz programu "Graffiti" zapytał wiceministra Czesława Mroczka o to, co robić, gdy wiemy, gdzie znajduje się poszukiwany listem gończym polityk. - Jeżeli ktokolwiek będzie miał informację o tym, że pan Ziobro wyruszył do innych państw, to bardzo prosimy o informację - odpowiedział wiceszef MSWiA.

ZOBACZ: Tyle pieniędzy może stracić Zbigniew Ziobro. Poznaliśmy wyliczenia

Czesław Mroczek poradził jednak, aby nie dzwonić pod 112, jeśli chcemy przekazać, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Wiceminister podkreślił, że służby o tym wiedzą.

WIDEO: Czesław Mroczek w "Graffiti" o liście gończym za Zbigniewem Ziobrą

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Obrońcy podejmują kolejne działania

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał decyzję o areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z kolei 6 lutego prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym.

ZOBACZ: Ziobro poszukiwany listem gończym. "Wyrok już zapadł"

W związku z tym jeden z obrońców polityka, mec. Adam Gomoła, skierował w poniedziałek do sądu wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości oraz o wstrzymanie wykonania tego postanowienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Sprawa Nobla dla Trumpa. Wiceszef MSZ wskazał warunek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mar / polsatnews.pl