"Dali się złapać w pułapkę". Wiceminister wskazuje na PiS i USA

Zdaniem wiceministra zwołane na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest "ustawką", która "nie dotyka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa państwa". - Jest próbą prowadzenia dalej sporu politycznego - stwierdził Mroczek.

- Nie wiadomo co z tego będzie płynąć dla opinii publicznej, ale tak naprawdę nic ważnego nie będzie płynąć z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, no bo jak można zastanawiać się o tym, czy SAFE jest dobry - dodał.

- Tto jest wyraz frustracji całego środowiska PiS-u, które dało się złapać w pułapkę MAGA. Postawili wszystko na kontakty z prawicą amerykańską i w tej chwili odreagowują swoje - przekonywał wiceminister.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Na agendzie "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu

Jedynym z tematów nadchodzącego posiedzenia RBN będą "wschodnich kontakty" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. - Ja myślę, że to jest, nie chcę powiedzieć niepoważne, ale z całą pewnością to nie jest tematyka na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - uważa wiceminister Mroczek. Jego zdaniem taki format spotkania bardzo źle wróży relacjom między prezydentem a rządem.

- Jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na świecie. Turbulencje przecież przechodzi całe NATO i nie widać perspektywy szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, więc jest o czym rozmawiać - argumentował.

Ponadto wiceminister podkreślił, że lwestia przeszłości Włodzimierza Czarzastego powinna być przedmiotem badań służb. - Rada Bezpieczeństwa nie jest nie jest od zajmowania się pojedynczymi historiami - zaznaczył.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą. Wiceminister MSWiA: Niech nie pajacuje

Czesław Mroczek odniósł się także do telefonu Zbigniewa Ziobry na numer podany w liście gończym za nim. - Pan minister Ziobro jest już bezpieczny tylko na Węgrzech, dopóki rządzi tam Orban. Jeżeli będzie chciał przyjechać jak kilka miesięcy temu do Brukseli, to się już jego rumakowanie skończy - mówił wiceminister.

- Jeżeli będzie chciał przyjechać do innych krajów, niekoniecznie Unii Europejskiej, to też będzie miał duże ryzyko bezpiecznego pobytu. W związku z tym niech nie pajacuje - podkreślił Mroczek, odnosząc się do Zbigniewa Ziobry. - Jest uziemiony na najbliższe miesiące, bo nie wiadomo jak to będzie po wyborach na Węgrzech - dodał.

Marcin Fijołek zapytał wiceministra co robić, jeśli mamy wiedzę gdzie jest Ziobro. - Jeżeli ktokolwiek będzie miał informację o tym, że pan Ziobro wyruszył do innych państw, to bardzo prosimy o informację - odpowiedział Mroczek, dodając przy tym, żeby nie dzwonić na numer alarmowy 112, aby poinformować że były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, ponieważ służby o tym wiedzą.

