Europoseł PiS odniósł się do wpisu ambasadora Toma Rose'a, który w czwartek przekazał, że USA zrywają kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Dworczyk: Nie jest dobrze, kiedy ambasador krytycznie wypowiada się o polskich politykach"

Michał Dworczyk ocenił, że "nie jest dobrze, kiedy jakikolwiek ambasador nawet naszego najważniejszego sojusznika krytycznie wypowiada się o polskich politykach".

- Fatalnie natomiast jest całkowicie, jak bardzo ważny polski polityk - dzisiaj druga osoba w państwie - wypowiada się w sposób taki, który negatywnie może się przekładać na relacje z naszym bardzo istotnym sojusznikiem. Mówię tutaj w szczególności o kwestiach związanych z bezpieczeństwem - dodał.





- Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje po wypowiedzi pana Czarzastego. Z jednej strony mamy burzę u nas w mediach i wewnętrzne jakieś napięcia, ale z drugiej strony mamy krytyczne wypowiedzi w mediach amerykańskich i bardzo pozytywne wypowiedzi w mediach rosyjskich. No więc pytanie komu ta sytuacja służy? - zaznaczył gość "Graffiti".

Europoseł podkreślił, że "odpowiedzialny polityk powinien myśleć o konsekwencji swoich wypowiedzi".

- I tu nie chodzi o jakiś serwilizm czy brak serwilizmu polskich polityków wobec tego czy innego ambasadora, tego czy innego partnera zagranicznego. Chodzi o odpowiedzialność za swoje słowa, bo trzeba pamiętać, że osoby, które zajmują ważne pozycje w państwie, pełnią ważne funkcje, nie są tylko prywatnymi osobami i nie wyrażają tylko swoich prywatnych poglądów, (...) wypowiadając się, muszą myśleć o konsekwencjach politycznych, dyplomatycznych dla kraju, który reprezentują - dodał.

Dworczyk: To temat do wyjaśnienia

Pytany przez prowadzącego Marcina Fijołka, czy marszałek powinien zostać odwołany, odparł, że przede wszystkim Czarzasty "powinien wyjaśnić bardzo niepokojące informacje na temat kontaktów swoich i swoich najbliższych osób z osobami związanymi z Federacją Rosyjską".

- To jest przede wszystkim temat do wyjaśnienia i to jest poważna sprawa. To, że nie przeszedł procedury weryfikacyjnej związanej z dostępem dopuszczeniem do dokumentów niejawnych, to jakby pogłębia te wątpliwości - dodał.

Dopytywany, czy temat powinien pojawić się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, odparł, że spotkanie będzie miało część klauzulowaną.

Przypomniał, że marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie, która w razie braku prezydenta zastępuje głowę państwa.

- Mieliśmy już raz w historii niestety do czynienia z taką sytuacją (ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zastąpił prezydenta po katastrofie w Smoleńsku - red.), więc to nie jest tylko jakaś dyplomatyczna czy protokolarna formułka, że jest to druga osoba w państwie. To jest naprawdę bardzo ważne stanowisko, więc wyjaśnienie tego typu wątpliwości uważam, że nie byłoby niczym dziwnym, gdyby taki temat pojawił się w trakcie spotkania - dodał.

