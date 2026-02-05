"Demolujemy instytucję". Senator KO o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z wątków ma być - jak określił to Pałac Prezydencki - wyjaśnienie "okoliczności wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W odpowiedzi szef Kancelarii Sejmu zwrócił się z prośba o włączenie do dyskusji wątków związanych z przeszłością prezydenta. Do sprawy odniósł się w czwartkowym wydaniu "Graffiti" senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.

- Uważam, że bardzo źle się stało. Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego od wprowadzenia tej instytucji były nieliczne. Były zwoływane wyłącznie w najważniejszych sprawach państwa, czy to były sprawy związane z atakiem w 2001 roku na Stany Zjednoczone, czy to było zwołane posiedzenie po ataku Rosji na Ukrainę - powiedział gość Marcina Fijołka.

"Demolujemy instytucję". Senator KO o sporze Nawrockiego z Czarzastym

Kwiatkowski ocenił, że "nigdy nie wykorzystywano RBN-u do bieżącej walki politycznej". - Pan Marszałek ma uzasadnione wątpliwości czy pan prezydent kiedy stał na bramce, jak czytaliśmy w artykułach, w Grand Hotelu, to nie zapewniał pań lekkich obyczajów. (...) Przewaga jest tutaj tylko taka, że to pan prezydent ustala porządek obrad RBN-u, a pan marszałek może publicznie mówić o tym czym RBN się jeszcze powinien zająć, jeżeli w taki sposób RBN wykorzystujemy - powiedział Kwiatkowski.

Zdaniem gościa "Graffiti" RBN "nie jest zupełnie od tego". - Uważam, że demolujemy jednak tą instytucję - ocenił polityk. Senator KO rozwinął następnie ten argument, podając pewną analogię. - To tak jakby na zebraniu spółdzielni mieszkaniowej, tym walnym, gdzie wybieramy władzę, jedna z sąsiadek wykorzystała to do mówienia, że druga sąsiadka zostawia śmieci pod drzwiami, a tamta słucha bardzo głośno radia Maryja i jej to przeszkadza. No gdzieś są granice, bym powiedział absurdów i tego, że określone ciała mają określone kompetencje - powiedział.

Kwiatkowski odniósł się również do systemu sądownictwa, oceniając, że "sędziowie coraz częściej przywdziewają szaty polityków". Stwierdził ponadto, że sprawa Adama Andruszkiewicza, który po 12 latach musi stawić się w prokuraturze, jest pokłosiem "idiotycznych przepisów, które w Polsce obowiązują".

- Ja jeszcze jako minister sprawiedliwości z tym walczyłem. (...) Prokuratura ma taki zapis wynikający z przepisów procedury karnej o wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy. I przykładowo, jeżeli mamy zarzut fałszowania podpisów, to często prokuratura interpretuje to tak, że do wszystkich, którzy się na tej liście podpisali, czyli na przykład do dziesiątek tysięcy ludzi, może chcieć docierać i pytać, czy to na pewno jest pański podpis. Walczyłem z tym, proponowałem zmiany przepisów - argumentował Kwiatkowski.

Kwiatkowski o Zbigniewie Ziobrze: Zostawił zgliszcza i ruiny

Gość "Graffiti" był również pytany o przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobrę. Kwiatkowski zapewnił, że był minister sprawiedliwości może liczyć na uczciwy proces. Ocenił przy tym, że "jeżeli ktoś ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, to trochę w sposób pośredni, ale przyznaje się do winy".

Senator KO stwierdził ponadto, że "to co zostało w wymiarze sprawiedliwości, te zgliszcza i ruiny po Zbigniewie Ziobrze, uderzają przede wszystkim w zwykłych obywateli".

Zdaniem Kwiatkowskiego pierwszym krokiem do naprawienia systemu sprawiedliwości jest zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, żeby "ci, którzy są powoływani do wykonywania tego wyjątkowego zawodu, wydawali wyroki, które nie będą możliwe do podważenia z uwagi na błąd w sensie orzeczniczym".

