W czwartek odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem. W rozmowach nie wzięli udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. W Pałacu Prezydenckim obecni byli natomiast przedstawiciele Konfederacji. - Nie rozumiem, dlaczego niektóre kluby i koła nie skorzystały z tego zaproszenia - powiedział Grzegorz Płaczek, który uczestniczył w spotkaniu.

- Demokracja daje nam mandat do tego, byśmy ze sobą rozmawiali i szkoda, że ktoś obrócił się na pięcie - przekonywał w programie "Graffiti" w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

"Obiecałem prezydentowi". Poseł Konfederacji o kulisach spotkania w Pałacu

Odpowiedział również na pojawiające się argumenty wśród polityków, że takie spotkanie z prezydentem "przy kawie i ciasteczkach" nie ma realnego przełożenia na działania polityczne.

- Absolutnie dementuje tę informację. Spotkanie z prezydentem to możliwość po pierwsze przerzucania się argumentami i dobrą cechę wychwyciłem kolejny raz u prezydenta, że pomimo tego, że czasami możemy się nie zgadzać, to słucha. Myślę, że to cecha, którą warto wdrożyć również w polskim parlamencie - powiedział.

WDIEO: Konflikt Mentzena z Bosakiem? Poseł Konfederacji komentuje

Szef klubu parlamentarnego zdradził również, co było tematem rozmów u Karola Nawrockiego. - Na stole był m.in. temat edukacji domowej. Chcielibyśmy rozwiązać ten problem, dlatego że na tę chwilę rodzice dzieci, które uczą się w tym trybie są pokrzywdzeni finansowo. Chcielibyśmy to załatwić szybciej i lepiej, natomiast jeśli dobrze rozumiem wczorajszą intencję, to prezydent będzie wysyłać rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego - przekazał.

- Prezydent dużo czasu poświęcił również na temat nowej ustawy o funduszu technologicznym, która już za niedługo będzie procedowana w komisji, której przewodniczy nasz kolega Bartosz Pejo i obiecałem, że klub Konfederacji się jej przyjrzy. I myślę, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań mamy na linii Konfederacja i Pałac Prezydencki ten kanał komunikacyjny otwarty - dodał.

Konflikt liderów Konfederacji? "Kontakt na poziomie"

Poseł odniósł się również do doniesień "Newsweeka", z których wynika, że dwaj liderzy Konfederacji - Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak pozostają ze sobą w poważnym konflikcie. Głowy ugrupowania mają ze sobą rozmawiać jedynie "okazjonalnie". Jeden z działaczy miał określić ich relacje jednym słowem: martwica. - Konflikt jest wtedy, kiedy ktoś się kłóci - kontruje Płaczek.

- Nie znam kalendarza liderów i nie wiem, jak często ze sobą rozmawiają, natomiast mogę zapewnić, że funkcjonowanie klubu to nie tylko dzwonienie do siebie prezesów, to również jest cały obszar kontaktów bezpośrednich w ramach klubów i w ramach Rady Liderów - dodał.

ZOBACZ: Kto jest liderem prawicy? Polacy wybrali swojego faworyta

Jak przekonywał podczas partyjnych wydarzeń relacja Bosaka i Mentzena ma wyglądać na normalną. - Osobiście mogę zaświadczyć, że ten kontakt jest absolutnie na najwyższym poziomie. - Jest częsty, jest serdeczny. Zaprzeczam tym informacjom - podsumował.

