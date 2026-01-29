Prowadzący Marcin Fijołek przytoczył fragment publikacji z serwisu BRD24, której autor zarzucił wiceministrowi, że nowymi przepisami "ocalił miliony bogatym pijanym kierowcom". - Dotychczas przy konfiskacie musieli popłacić równowartość samochodu, dzisiaj będą mieli zapłacić grzywnę 5 tys. zł? - dopytywał gospodarz programu.

- Nie, nawiązkę - odparł Arkadiusz Myrcha. - To jest zmiana przepisu o tym, kiedy samochód nie może zostać przedmiotem przepadku - jak mamy pijanego kierowcę - bo nie był właścicielem w chwili popełnienia czynu. Dotychczas obowiązywały przepisy, że można było zasądzić równowartość tego samochodu - przypomniał.

Jednak - jak tłumaczył wiceszef resortu sprawiedliwości - "i policja, i sąd wskazywały na niepraktyczność stosowania tych przepisów". - Od momentu popełnienia czynu do skazania mijało kilkanaście miesięcy - mówił i tłumaczył, że to utrudnia wyliczenie wartości samochodu.

Bat na piratów drogowych? "Dolegliwość kary będzie adekwatna"

Myrcha nadmienił, iż bywały kary "w oderwaniu od sytuacji majątkowej sprawcy", bo przykładowo jechał samochodem o wartości 10 tys. zł, a był bardzo majętny, więc kara nie była dotkliwa. Podkreślił, że teraz sąd będzie mógł zastosować karę od 5 tys. do 500 tys. złotych nawiązki, "obok kary ograniczenia czy pozbawienia wolności".

- Wtedy (sędzia - red.) patrzy na wszystkie okoliczności, ile kosztował samochód, jaka jest sytuacja sprawcy, czy jest bogaty czy nie. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że dolegliwość kary będzie adekwatna i bardziej surowa - tłumaczył w "Graffiti" mechanizm działania nowych przepisów.

Jak przyznał wiceminister, przepisy będą bazowały na ocenie sytuacji. - Inaczej musimy ocenić przekroczenie prędkości na drodze pustej, kiedy mamy jednego czy dwóch użytkowników, w środku dnia, kiedy świeci słońce, to przekroczenie o 40 km/h może wydawać się niebezpieczne, ale nie będzie takie samo jak na przykład na tej samej drodze, kiedy jest wielu użytkowników, kiedy jest noc, deszcz - to jest zupełnie inne zachowanie - tłumaczył.

Zaostrzenie przepisów dla kierowców. Jakie są zmiany?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, która weszła w życie wprowadza m.in. nowe rodzaje czynów zabronionych, w tym nielegalne wyścigi, rajdy i inne podobne imprezy, zaostrza sankcje karne za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę oraz łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wprowadza nowe rozwiązania dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych jako wykroczenia lub przestępstwa.

Zmiany mają wyeliminować recydywistów, czyli kierowców objętych wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Zaostrzenie sankcji ma także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wywołać efekt odstraszający wobec sprawców naruszania prawa, zagrażających innym uczestnikom ruchu drogowego.

Złamanie obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio. Ustawa przewiduje ponadto możliwość konfiskaty pojazdu mechanicznego na rzecz Skarbu Państwa w przypadku osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, podobnie, jak ma to miejsce przy przestępstwach drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z nowymi przepisami motoryzacyjne spotkania liczące co najmniej 10 pojazdów będą musiały być zgłaszane urzędom gminnym.

Przepisy w ruchu drogowym. W marcu kolejne zmiany

Pod koniec marca natomiast wejdą w życie przepisy wprowadzające na grunt prawny jako osobne wykroczenie tzw. drift, czyli celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego koła pojazdu mechanicznego. Za samo driftowanie grozić będzie grzywna nie mniej niż 1,5 tys. zł, a jeśli drift będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym - min. 2,5 tys. zł.

Tamowanie ruchu drogowego będzie zagrożone karą grzywny na zasadach ogólnych (dotąd była ograniczona do 500 zł), a w sytuacji poważniejszego zakłócenia ruchu sąd może orzec dodatkowo nawiązkę w wysokości do 1,5 tys. zł.

Jak informował resort sprawiedliwości, ustawodawca zrezygnował z obowiązku zapłaty równowartości pojazdu w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca zostanie zatrzymany w pojeździe, który nie jest jego własnością. Zamiast tego sprawca zapłaci nawiązkę minimum 5 tys. zł, a nawet do 500 tys. zł.

Ustawa zakłada również, że za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w określonych okolicznościach groziła będzie kara od roku do 10 lat więzienia. Chodzi m.in. o uczestnictwo w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych

Z kolei za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

