Internet obiegła oferta pracy w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Poszukiwana jest osoba z doktoratem z fizyki, czteroletnim doświadczeniem, biegłą znajomością języka angielskiego i umiejętnością obsługi mikroskopu elektronowego, której Instytut oferuje wypłatę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - 4806 zł brutto. "Trochę strasznie" - skomentował naukowiec Michał Filipiak.

Naukowiec za pensję minimalną? Minister nauki znalazł winnych

Głos w sprawie zabrał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Nowej Lewicy, który stwierdził, że "naukowcy powinni zarabiać godnie". - Najlepiej by było, gdyby te zarobki były zbliżone do średniej zarobków na przykład w gospodarce czy w przemyśle - powiedział na antenie Polsat News.

Kulasek, odnosząc się w rozmowie z Marcinem Fijołkiem do samej oferty i proponowanej pensji, zrzucił winę na poprzednią ekipę rządzącą. - To są wieloletnie zaniedbania, przede wszystkim naszych poprzedników z PiS - stwierdził. - To nasi poprzednicy głodzili polską naukę i zrobili taką przepaść, którą my musimy zasypać - dodał.

Przypomniał, że po dojściu do władzy Koalicja 15 Października "wprowadziła podwyżkach dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich na poziomie 30 proc.".

- Ale zaniedbania są tak wielkie, że to jest kropla w morzu potrzeb i początek drogi tak naprawdę - dodał.

- Mam nadzieję, że znajdą się dodatkowe środki finansowe, poza pieniędzmi związanymi z etatem, granty, które pozwolą pozwolą utrzymać się i prowadzić dalej badania - stwierdził.

- My pracujemy w resorcie nad tym, żeby te zarobki, szczególnie młodych naukowców, młodych nauczycieli akademickich, były na tyle wysokie, żeby ci młodzi ludzie zechcieli uprawiać naukę, zechcieli zostawać - podkreślił.

Wzrost nakładów na naukę. "Prowadzimy rozmowy"

Minister przyznał, że w rządzie trwają rozmowy na temat zwiększenia nakładów finansowych na naukę. - Te rozmowy są prowadzone zarówno z ministrem finansów, jak i bezpośrednio z premierem - wyjaśnił.

Zastrzegł jednocześnie, że obecnie priorytet mają wydatki na obronność. - Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale nie będzie tego bezpieczeństwa bez dofinansowania polskiej nauki. Mnie osobiście udało się w porównaniu do budżetu, który został zaproponowany na ten rok, zwiększyć dotacje na poziomie prawie pół miliarda złotych. To oczywiście jest niesatysfakcjonujący budżet i o tym wie zarówno całe środowisko naukowe, jak i resort oraz rząd. Tylko chodzi o priorytety - podkreślił.

- Bo można uprawiać naukę, tylko szkoda byłoby ją uprawiać w języku rosyjskim, więc przede wszystkim priorytetem jest zabezpieczenie Polek o Polaków, a pieniądze na naukę muszą się znaleźć. Rozmawiamy, szukamy innych źródeł dofinansowania - zapewnił.

Kulasek przypomniał o propozycji przeznaczenia minimum 1 proc. budżetu MON na badania i rozwój. Chodzi o około dwa miliardy złotych.

- Rozmawiamy z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem i te pieniądze są i będą na pewno przeznaczone na badania i rozwój dla naukowców po to, żeby między innymi zasypać te braki - wyjaśnił.

Zapewnił również, że ministerstwo pracuje nad skokowym wzrostem wynagrodzeń na uczelniach. - Chcemy rzeczywistego zrównania zarobków, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, o naukę z realnymi zarobkami - powiedział.

