"Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Przemysława Czarnka

Działacz opozycji w czasach PRL Adam Borowski został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie posła KO Romana Giertycha. Pierwotnie sąd nakazał Borowskiemu przeproszenie Giertycha, gdy ten jednak tego nie zrobił, zasądził karę pozbawienia wolności.

Sprawę komentował w środowym "Graffiti" Przemysław Czarnek. - Roman Giertych to wyjątkowo nieszczęśliwa postać. Nawet się za niego modlę, bo gdzieś się pogubił w swoim życiu zupełnie - przyznał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Borowski skazany, bo nie przeprosił Giertycha. Czarnek oburzony

- Działania, które podjął Giertych w tej sprawie i prywatne akty oskarżenia, które skierował, to jest wstyd - stwierdził Czarnek.

Według wiceszefa PiS określenia, których użył Borowski pod adresem Giertycha, "nie maja nic wspólnego z jakimkolwiek przestępstwem". - Wyrok skazujący Adama Borowskiego na karę bezwzględnego więzienia jest skandalem - ocenił na antenie Polsat News.

Jak zapowiedział, jego polityczne środowisko będzie "bronić Adama Borowskiego, który jest legendą Solidarności i człowiekiem, który wówczas, kiedy Giertych był jeszcze malutkim chłopcem, walczył o wolność, po to, żeby Giertych mógł być dzisiaj w parlamencie".

- Adam, trzymamy za ciebie kciuki, będziemy cię bronić - dodał.

- Skazywanie kogokolwiek na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za wygłaszanie tez dotyczących Polnordu i udziału Giertycha w tej sprawie, jest absurdem w państwie praworządnym - podkreślił.

Nowy pomysł minister edukacji. Przemysław Czarnek komentuje

Przemysław Czarnek został również zapytany o pomysł minister edukacji Barbary Nowackiej, która zapowiedziała zmiany dotyczące strojów dopuszczalnych w szkołach. Jako przykład nieodpowiedniego ubioru podała mocno opadające męskie spodnie i zbyt duże, okrągłe kolczyki u dziewcząt.

Wiceprezes PiS i były minister edukacji stwierdził, że jest to "jedna z niewielu spraw, w których mógłby się zgodzić z panią Barbarą Nowacką". - Nie chodzi mi o kroki w spodniach i kolczyki, tylko o pewną dyscyplinę, o strój, który powinien być odpowiedni do okoliczności - wyjaśnił.

Przypomniał, że od 25 lat pracuje na uczelni i zwraca uwagę na to, w jaki sposób przychodzą ubrani studenci.

- Byłem na studniówce mojego syna i byłem szczęśliwy, jak widziałem młodzież, która była pięknie ubrana. (...) Zmienia się styl, zmienia się moda, jednak ludzie dalej zachowują klasę i w szkole ta klasa również powinna być zachowana - podkreślił.

- Więc jeśli mielibyśmy możliwość uregulowania to w jakikolwiek sposób, żeby przeciwdziałać różnym patologiom, jeśli chodzi o strój, to ja jestem za - podsumował.

