Nawrocki powinien spotkać się z Zełenskim? Jasne stanowisko z Konfederacji

Graffiti

- Pan prezydent Nawrocki powinien spotkać się z prezydentem Zełenskim - powiedziała w środowym wydaniu "Graffiti" eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka. Dodała, że stanowisko strony ukraińskiej w stosunku do Polski zmieniło się po kryzysie zbożowym, kiedy - w jej ocenie - prezydent Zełenski źle potraktował nasz kraj.

Kobieta w granatowym żakiecie i białej koszuli patrzy w bok.
Polsat News
Eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka mówi o rozbieżnych interesach z Ukrainą

Eurodeputowana Konfederacji przypomniała, że Wołodymyr Zełenski nazwał Polskę krajem "grającym w teatrze Putina". Jak dodała, zrobił to "tylko dlatego, że wprowadziliśmy embargo na import produktów rolno-zbożowych z Ukrainy".

Anna Bryłka: Zełenski nie chce dostrzec, że mamy rozbieżne interesy z Ukrainą

Zdaniem Anny Bryłki "strona ukraińska musi zrozumieć naszą perspektywę gospodarczą i to, że mamy rozbieżne z Ukrainą interesy w wielu politykach". - Obawiam się, że prezydent Zełenski nie chce tego dostrzec, strona ukraińska w ogóle nie chce tego widzieć, a my musimy jasno stanąć po stronie polskiego interesu narodowego - nadmieniła.

 

W ocenie gościa Grzegorza Kępki "trzeba artykułować te odmienne interesy stronie ukraińskiej". - Przez wiele miesięcy, zwłaszcza tych początkowych wojny na Ukrainie, Unia Europejska podejmowała bardzo wiele decyzji, które pozwalały na to, żeby europejskie firmy, zwłaszcza firmy transportowe, mogły swobodnie tutaj funkcjonować na wspólnotowym rynku - powiedziała.

 

Dodała, iż UE stworzyła warunki do importu produktów rolnych z Ukrainy, czego "do dziś mamy konsekwencje".

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

adg/wka / polsatnews.pl / Polsat News
