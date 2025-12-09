Według Cezarego Tomczyka "to, że nie ma nas (przedstawiciela Polski - red.) na ostatnich rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, to konsekwencja decyzji, że nie wyślemy wojsk na Ukrainę". Jak wyjaśnił wiceszef MON, o tym ostatnim "zdecydowaliśmy wcześniej", gdyż "chcemy być zapleczem i hubem". - W tej sprawie takie same zdanie ma premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki - dodał.

- Polska jest wstrzemięźliwa. Gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie powinny dawać te kraje, co i wcześniej je dawały: USA, Wielka Brytania, Francja - wyjaśnił polityk KO, wskazując, iż "polska armia jest od tego, aby bronić naszego terytorium", a ponadto jako kraj "jesteśmy na froncie wojny hybrydowej".

- Kwestia polskiej roli jest jasno określona. 90 proc. pomocy do Ukrainy idzie przez Polskę - powiedział wiceszef MON.

Tomczyk o Nawrockim: Tak, jak Duda, musi się sporo nauczyć

W rozmowie z Grzegorzem Kępką wiceminister podkreślił, że dla Polski "relacja z Ukrainą powinna być jedną z ważniejszych". - Uważam, że w sprawie spotkania Nawrockiego z Zełenskim najważniejsza jest dobra wola - dodał.

- Prezydenci Polski i Ukrainy powinni się spotykać. To oni powinni dookreślić, na jakich warunkach do tego dojdzie - zaznaczył Tomczyk.

Nawrocki spotka się z Zełenskim? Wiceszef MON: Musi się sporo nauczyć

Wiceszef MON przekazał, że aktywną politykę w sprawie Ukrainy prowadzili prezydenci Kaczyński, Komorowski i Duda. - Nawrocki, tak jak i Duda na pewnym etapie, musi się jeszcze sporo nauczyć. Wydaje się, że relacja z Kijowem nie jest dla niego jeszcze tak ważna - uznał na antenie Polsat News.

Jak zaznaczył Tomczyk, "walka Ukrainy z Rosją jest w interesie Polski". - Z naszego punktu widzenia, zwycięstwo czy dobry pokój dla Ukrainy jest w interesie Polski - podkreślił.

- Chciałbym, aby USA patrzyły na tę wojnę naszymi oczami: Rosja napadła na Ukrainę, bo ta wybrała drogę na Zachód - dodał, zaznaczając, że Stany Zjednoczone chciałyby szybkiego zakończenia wojny. - To się jednak nie udało - powiedział.

- Patrząc na to, co się dzieje na froncie, Ukraińcy udowodnili, że są w stanie się bić - ocenił wiceszef MON. - Dziś na froncie jest impas. Codziennie ginie lub jest eliminowanych z pola walki około tysiąca rosyjskich żołnierzy - przekazał.

Zełenski zaprasza Nawrockiego. Padła odpowiedź z Polski

Ukraiński prezydent poinformował w poniedziałek, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w jego kraju. Zapewnił też, że sam zjawi się w Polsce, gdy otrzyma zaproszenie od naszej głowy państwa. Zapewnił, iż jest to dla niego ważne, wyrażając przy okazji wdzięczność wobec Polski za pomoc i wsparcie.

"Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: "Proszę wybrać dowolną datę". Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam (...). Wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne" - oznajmił w sieci.

Na słowa prezydenta Ukrainy zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. "Cieszymy się, że relacje z Polską są dla prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą" - napisał w mediach społecznościowych.

