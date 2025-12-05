Sienkiewicz stwierdził, że partnerstwo z Rosją, do którego dążą obecnie Stany Zjednoczone, są wbrew Europie. - Za tym partnerstwem stoją po prostu pieniądze i nic więcej - powiedział gość "Graffiti". Dodał, że obawia się, iż porozumienie pokojowe będzie "porozumieniem amerykańsko-rosyjskim przedstawionym stronie ukraińskiej w formie dyktatu".

Bartłomiej Sienkiewicz o rozmowach pokojowych. "Polacy, obudźcie się"

Polityk ocenił również, że taka forma porozumienia powoduje "katastrofalną sytuacje w Europie" oraz że "przesmyk suwalski może być rozwiązywany w takim samym stopniu". - Polacy, obudźcie się. Za chwilę Ameryka razem z Rosjanami może wam dyktować przebieg waszych granic. Hej, Europejczycy, to jest właśnie ten moment alarmu - powiedział eurodeputowany KO.

Sienkiewicz odniósł się do artykułu z niemieckiego tygodnika "Der Spiegel". Według gazety prezydent Francji Emmanuel Macron miał stwierdzić w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim, iż "istnieje możliwość, że USA zdradzą Ukrainę w kwestii terytorium". Pałac Elizejski zaprzeczył jednak tym doniesieniom stwierdzając, że "prezydent nie wyraził się w ten sposób".

Według polskiego europosła do przecieku rzekomej rozmowy mogło dojść celowo. - Jest niczym innym, niż krzykiem alarmowym - dodał gość "Graffiti".

Marcin Fijołek zapytał także gościa, czy dostrzega wspólny mianownik w działaniach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, zwracając uwagę, że prowadzi ona zróżnicowaną politykę. - Mamy do czynienia z dworem satrapy. W dworze satrapy są różne frakcje, ale na końcu tak naprawdę to satrapa podejmuje decyzje. Kompletny chaos administracyjny wewnątrz Stanów Zjednoczonych i jedno słowo Trumpa, które rozstrzyga o karierach i polityce - ocenił gość programu.

Plan dla Ukrainy ciosem dla NATO. "Sojusz zaczyna się rozpływać"

Eurodeputowany KO stwierdził również, że "mamy do czynienia z nieobliczalnym przywództwem atomowego państwa, które zawiera coś w rodzaju sojuszu strategicznego z innym atomowym państwem rządzonym przez Putina". Ocenił, że ta sytuacja przekreśla 80 lat historii wspólnoty transatlantyckiej.

Zdaniem polityka Europa mogła zrobić w trakcie wojny w Ukrainie więcej niż do tej pory, a teraz została odsunięta od negocjacji pokojowych w tej sprawie. Ocenił także, że mamy do czynienia z rozłamem w NATO. Za przykład podał sytuację, w której przedstawiciele USA na spotkaniach ministrów Sojuszu, mają do nich lekceważący stosunek.

- Przepraszam, ale co to jest? To jest koniec NATO. Coś co miało bronić nas przez pokolenia, najsilniejszy sojusz w historii, zaczyna się rozpływać dlatego, że Ameryka nie jest nim zainteresowana - stwierdził Sienkiewicz.

adg / polsatnews.pl