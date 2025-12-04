"Nie wiem, czy jesteśmy gotowi". Minister o ograniczeniach zarobkowych dla lekarzy

Graffiti

- Jako kapitulacji tego nie odbieram, wpłynęło do nas dużo pomysłów na różne regulacje - powiedziała w "Graffiti" minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, pytana o rezygnację resortu z regulacji wynagrodzeń kontraktowych medyków. Tymczasem w koalicji trwają dyskusje o wydatkach NFZ i możliwych cięciach w służbie zdrowia.

Osoba w białym stroju medycznym wchodzi do sali szpitalnej.
Polsat News
Minister zdrowia komentuje wynagrodzenia lekarzy i przyszłość służby zdrowia

W kontekście wydatków na zdrowie prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał minister, czy tempo wzrostu wynagrodzeń lekarzy nie obciąża zbytnio systemu.


- Myślę, że ta dyskusja na temat wynagrodzeń jest bardzo gorąca. (...) Może przeszacowanie procedur, które również proponujemy, doprowadzi do tego, że będzie normalizacja wynagrodzeń. Jest wiele czynników, nie tylko jeden - powiedziała minister zdrowia. Dodała, że resort będzie pracował m.in. nad kwalifikacjami pomiędzy grupami zawodowymi.

 

ZOBACZ: "Dochodzimy do ściany". Minister zdrowia alarmuje ws. pieniędzy na leczenie

Będą ograniczenia dla lekarzy? Minister zdrowia z jasną deklaracją

Marcin Fijołek zapytał również Sobierańską-Grendę, czy jest za rozgraniczeniem prywatnej i publicznej pracy lekarzy. - Nie wiem, czy jeszcze na to jesteśmy gotowi. Myślę, że już w niektórych podmiotach leczniczych takie zakazy konkurencji pojawiają się w kontraktach - odparła polityk. Dodała, że woli taką decyzję zostawić regionalnie dyrektorom placówek.

 

WIEDO: "Podjęłabym taką samą decyzję". Minister zdrowia o swojej roli w resorcie

 

Zobacz także


Pytana o kwestię regulacji kontraktów lekarzy przyznała, że to również od dyrektorów placówek zależy ustalanie wysokości zarobków przy tej formie zatrudnienia. Tymczasem, jak wynika z ustaleń serwisu money.pl, do 7 stycznia rząd ma przekazać na piśmie środowisku pracodawców i pracowników propozycje związane z wyhamowaniem tempa wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego.

 

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję etyki. "Upomnienie i nagana"


Za rządów PiS wprowadzono gwarantowane podwyżki dla medyków, które są oparte o wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.  Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w tym roku zarobki w placówkach medycznych wzrosną o 14,34 proc. W latach 2022-2024 wzrost wynagrodzeń wynosił kolejno 30 proc., 12 proc. i 12,75 proc.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

adg / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIMINISTERSTWO ZDROWIANFZPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 