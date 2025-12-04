W kontekście wydatków na zdrowie prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał minister, czy tempo wzrostu wynagrodzeń lekarzy nie obciąża zbytnio systemu.



- Myślę, że ta dyskusja na temat wynagrodzeń jest bardzo gorąca. (...) Może przeszacowanie procedur, które również proponujemy, doprowadzi do tego, że będzie normalizacja wynagrodzeń. Jest wiele czynników, nie tylko jeden - powiedziała minister zdrowia. Dodała, że resort będzie pracował m.in. nad kwalifikacjami pomiędzy grupami zawodowymi.

Marcin Fijołek zapytał również Sobierańską-Grendę, czy jest za rozgraniczeniem prywatnej i publicznej pracy lekarzy. - Nie wiem, czy jeszcze na to jesteśmy gotowi. Myślę, że już w niektórych podmiotach leczniczych takie zakazy konkurencji pojawiają się w kontraktach - odparła polityk. Dodała, że woli taką decyzję zostawić regionalnie dyrektorom placówek.

Pytana o kwestię regulacji kontraktów lekarzy przyznała, że to również od dyrektorów placówek zależy ustalanie wysokości zarobków przy tej formie zatrudnienia. Tymczasem, jak wynika z ustaleń serwisu money.pl, do 7 stycznia rząd ma przekazać na piśmie środowisku pracodawców i pracowników propozycje związane z wyhamowaniem tempa wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego.

Za rządów PiS wprowadzono gwarantowane podwyżki dla medyków, które są oparte o wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w tym roku zarobki w placówkach medycznych wzrosną o 14,34 proc. W latach 2022-2024 wzrost wynagrodzeń wynosił kolejno 30 proc., 12 proc. i 12,75 proc.

adg / polsatnews.pl