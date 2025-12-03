- My nie żyjemy już w latach 80., 70., świadomość ludzi rośnie. Mamy swoich przyjaciół w postaci zwierząt: piesków, kotów w domu - mówił Cezary Tomczyk, komentując decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej, której założeniem jest m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach.

Wiceszef MON przypomniał, że za projektem opowiedziała się w Sejmie duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes Jarosław Kaczyński.

Ustawa łańcuchowa. Sejm odrzuci weto Nawrockiego? Wiceszef MON widzi szansę

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał swojego gościa, czy w związku z dużym poparciem okazanym ustawie przez PiS, rząd nie zdecyduje się na poddanie prezydenckiego weta pod głosowanie w Sejmie.

Zauważył, że w przypadku gdyby parlament zdecydował się je odrzucić, byłaby to pierwsza taka sytuacja od 16 lat. - Nie wykluczałbym tego, natomiast to będzie decyzja liderów koalicji rządowej - powiedział Cezary Tomczyk.

Mniej więcej godzinę po emisji "Graffiti" marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, iż weto Nawrockiego dotyczące ustawy łańcuchowej będzie poddane głosowaniu w izbie niżej parlamentu.

WIDEO: Weto Karola Nawrockiego upadnie w Sejmie? "Nie wykluczałbym"

Tomczyk dodał na antenie Polsat News, że ma wrażenie, iż problem z decyzjami głowy państwa jest "nieco większy". - Pan prezydent Nawrocki, wetując prawie każdą ustawę, świadczy chyba też nie najlepiej o swojej prezydenturze, o swoich współpracownikach, którzy włączają się lub powinni się włączać w proces legislacyjny na poziomie parlamentu - tłumaczył wiceminister.

Jak wskazał, Nawrocki "zachowuje się, jakby był człowiekiem, który źle życzy Polsce". - Prawda jest taka, że prezydent Nawrocki jest dzisiaj takim "wetomanem" i robi wszystko, żeby sypać piach w szprychy. Wetuje ustawy, które są nie tylko powszechnie akceptowalne, ale przede wszystkim są słuszne i potrzebne - uznał.

Program SAFE. Tomczyk: W jakimś sensie to jest darmowy pieniądz

Marcin Fijołek poruszył również temat wniosku o środki finansowe z unijnego programu SAFE (Security Action for Europe), złożonego przez Polskę przed kilkoma dniami. Zauważył, że w przestrzeni publicznej pojawiają się krytyczne głosy, wskazujące, że mowa o pożyczkach i zadłużaniu się na rynkach finansowych.

- To jest poniżej oprocentowania jakiegokolwiek kredytu dostępnego dla państwa polskiego. Powiedzmy, że w jakimś sensie to jest darmowy pieniądz, w tym sensie, że jest po kosztach, a spłatę jako kraj tych pożyczek zaczniemy dopiero za kilkanaście lat - przekonywał Tomczyk.

- Mówimy o budowaniu zdolności na wypadek wojny dla polskiej armii, bo to, co robimy każdego dnia – systemy antydronowe, które kupujemy, Tarcza Wschód, projekty, które się z tym wiążą, to jest nabywanie zdolności dla armii, która ma być gotowa tu i teraz, gdyby przyszło bronić państwa - wyjaśniał wiceminister.

Tomczyk stwierdził ponadto, że Polska dokonuje dziś "gigantycznej transformacji, modernizacji" armii. - 200 miliardów złotych na obronność to jest najwięcej w historii Polski, i mówimy o budżecie na rok 2026. Nigdy w historii Polski armia nie była tak silna, tak liczna - mówił w "Graffiti".

