Zbliżają się wybory nowego przewodniczącego partii Polska 2050, którą reprezentuje Michał Gramatyka. Chęć zostania nowym liderem ugrupowania wyrazili wcześniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Petru, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska i Joanna Mucha. Dotychczasowy przewodniczący Szymon Hołownia zadeklarował, że nie weźmie udziału w wyborach.

Polska 2050. Kolejny kandydat na lidera? "Życzę mu powodzenia"

- Zdaje się, że 10 grudnia zamykamy listę kandydatów - powiedział w "Graffiti" poseł Gramatyka i dodał, że jeszcze jeden potencjalny kandydat zbiera podpisy, aby wystartować w wyścigu.

Dopytywany przez Marcina Fijołka polityk stwierdził, że nie powie, kim jest tajemniczy kandydat, ale "życzy mu powodzenia". Dodał też, że nie chodzi o Szymona Hołownię, ale gdyby ten zmienił decyzję i wystartował, to "podpisałby się obiema rękami" w przypadku prośby o poparcie.

- Paweł Śliz to jest bardzo dobra kandydatura. Ze wszystkich tych kandydatów, którzy się zgłosili, to zdecydowanie myślę, że Paweł nadawałby się najlepiej - podsumował.

Nowa Polska konkurencją? Gramatyka: Nie jestem wielkim entuzjastą

Potencjalną konkurencja o głosy wyborców może być nowy podmiot na polskiej scenie politycznej. O powstaniu partii Nowa Polska, jej liderzy (Andrzej Dziuba, Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz) poinformowali we wrześniu. Członków założycieli wsparli swoją obecnością burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz inni samorządowcy.

- Bardzo dobrze że samorządowcy w końcu stworzyli partię. Słyszeliśmy o takiej partii od wielu lat, był ruch samorządowy "Tak! dla Polski", który miał być tym trzecim, mocnym graczem, nic z tego nie wyszło. W końcu sięgnęli po partię Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba, Zygmunt Frankiewicz to osoby, które w samorządzie osiągnęły wszystko. Zobaczymy jak się sprawdzą w polityce - stwierdził Gramatyka.

- Nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tego pomysłu, nie podoba mi się na przykład to, że wracają do "darmowego kredytu" czy kredytu 2 proc., bo od razu widać, że ktoś chce zrobić dobrze deweloperom, ale zobaczymy. Patrzę na nich z sympatią, Andrzejowi Dziubie nawet osobiście kibicuję. Obaj jesteśmy z Tychów, więc to nas łączy - dodał wiceminister.

Wadim Tyszkiewicz o powstaniu nowej partii mówił m.in. na początku lipca w "Gościu Wydarzeń" Polsat News. Senator i były prezydent Nowej Soli przekonywał wówczas, że jego "środowisko ludzi, którym zależy na Polsce, jeszcze podejmie tę próbę, żeby stworzyć alternatywę" dla - jak określił - "brunatnej koalicji".

- Jestem przerażony perspektywą, która może się wydarzyć koalicji PiS-u, Konfederacji i Brauna, która może zdobyć większość konstytucyjną i wtedy skończy się złoty wiek Polski - wyjaśniał.

Artykuł aktualizowany.

