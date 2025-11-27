Rzecznik Praw Obywatelskich o głośnym wyroku TSUE. "Należy wykonać"

- Jeżeli mnie ktoś pyta, co zrobić z wyrokami TSUE, to odpowiedź jest jedna: Trzeba wykonać - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

- Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska związała się jurysdykcją tych trybunałami. Jeżeli od nich płyną sygnały, że jest problem z prawami człowieka, to należy taki wyrok wykonać - wyjaśnił.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że to oznacza, że istnieje potrzeba uregulowania związków tej samej płci. - Trybunały nigdzie nie stwierdziły, że należy wprowadzić takie małżeństwa - dodał.

- Tego wyroku można było się spodziewać. Jeżeli jest para, która w jakimś kraju członkowskim tworzy rodzinę, to powinna ona być uznana i w innym kraju UE - dodał.

Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał, co wobec tego praktycznie może to oznaczać dla Polski.

- Powinno dojść do zmiany rozporządzenia określającego wzory aktów stanu cywilnego i aktu małżeństwa. Wynika jednoznacznie, że w Polsce powinno sporządzić się transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE - powiedział prof. Wiącek. - Polega to na stworzeniu aktu polskiego na podstawie aktu z obcego kraju - wyjaśnił.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że ten problem dotyczy też dzieci, które pochodzą z rodzin jednopłciowych. - Spotykamy przypadki, że takim dzieciom odmawia się transkrypcji aktu urodzenia, gdyż wedle obowiązującego w Polsce prawa nie można wpisać w takim dokumencie rodziców tej samej płci - przekazał.

- Wartości na których opiera się UE, między innymi swoboda przepływu osób, uzasadniają to, że rodzina taka powinna być uznawana w każdym kraju UE - zaznaczył RPO.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem UE. Co prawda - jak zaznaczył TSUE - normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych państw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego, w tym zawarcia związku małżeńskiego.

Rozpatrywana przez TSUE sprawa dotyczyła małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowani w kraju jako małżonkowie, osoby te złożyły wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego; spotkały się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.



Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zwrócił się do TSUE z zapytaniem, czy przepisy krajowe, które nie pozwalają na uznanie małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym kraju Unii, ani na wpisanie tego typu związku do rejestru stanu cywilnego, są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

