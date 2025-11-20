Dziemianowicz-Bąk o zmianie marszałka: Nowa jakość Sejmu
- Pierwsze decyzje lewicowego marszałka Sejmu pokazują nową jakość Sejmu - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Graffiti". Ministra skomentowała również wybór Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu, podkreślając, że jego funkcja to "nie PR, to jest praca", gdzie kluczowa jest współpraca.
Minister została zapytana, czy Nowa Lewica jest jeszcze "nowa" w obliczu wyboru Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. - Oczywiście, że jest to Nowa Lewica - to jest nie tylko nazwa naszej partii, ale to jest lewica na miarę XXI wieku - odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.
Dodała, że pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu - Włodzimiera Czarzastego - dotyczące wycofania sprzedaży alkoholu w Sejmie i rozliczania kilometrówek "pokazują, że potrafi on przenieść Sejm w nową rzeczywistość".
Marcin Fijołek dopytał minister, czy twarzą lewicy, która chce wprowadzić nową jakość do Sejmu, może być Marek Siwiec. - Marek Siwiec jako szef Kancelarii Sejmu będzie najbliższym współpracownikiem nowego marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu powinien móc - i może - kompletować sobie gabinet tak, jak mu się podoba i tak jak tego potrzebuje - stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
- Stanowisko szefa kancelarii Sejmu to nie jest PR, to jest praca. I ta praca i współpraca z marszałkiem Sejmu jest tutaj kluczowa - dodała.
Dziemianowicz-Bąk o zmianach w Sejmie: Liczy się doświadczenie
Ministra argumentowała, że nową jakość w Sejmie będzie można poznać "po jakości, po pracy, po zmianach, po decyzjach". - To nie jest tak, że nową jakość w Sejmie mógłby wprowadzać tylko młody marszałek czy młody szef kancelarii - nie, chodzi o jakość pracy, jakość decyzji -przekonywała.
- Nowa Lewica nie jest partią tylko młodych ludzi, tylko ludzi z doświadczeniem. Jest partią, która łączy pokolenia, która wprowadza zmiany korzystne dla młodych ludzi jak np. zakaz bezpłatnych staży (…), upomina się o seniorów - renta wdowia, zasiłek pogrzebowy świadczenie honorowe - wyliczała ministra.
Kontrowersyjny wpis Anny-Marii Żukowskiej na X. Odwołanie do rewolucji październikowej
Dziemianowicz-Bąk skomentowała także wpis szefowej klubu Nowej Lewicy Anny-Marii Żukowskiej, który wywołał burzę w internecie. "Lewica to Lewica. Ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i październikowej" - napisała.
- Posłanka Anna-Maria Żukowska słynie ze swojego bardzo barwnego języka, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja absolutnie nie pokusiłabym się o to, żeby taką kreatywność komentować - przyznała Dziemianowicz-Bąk.
