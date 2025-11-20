Minister została zapytana, czy Nowa Lewica jest jeszcze "nowa" w obliczu wyboru Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. - Oczywiście, że jest to Nowa Lewica - to jest nie tylko nazwa naszej partii, ale to jest lewica na miarę XXI wieku - odpowiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że pierwsze decyzje nowego marszałka Sejmu - Włodzimiera Czarzastego - dotyczące wycofania sprzedaży alkoholu w Sejmie i rozliczania kilometrówek "pokazują, że potrafi on przenieść Sejm w nową rzeczywistość".

Marcin Fijołek dopytał minister, czy twarzą lewicy, która chce wprowadzić nową jakość do Sejmu, może być Marek Siwiec. - Marek Siwiec jako szef Kancelarii Sejmu będzie najbliższym współpracownikiem nowego marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu powinien móc - i może - kompletować sobie gabinet tak, jak mu się podoba i tak jak tego potrzebuje - stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Stanowisko szefa kancelarii Sejmu to nie jest PR, to jest praca. I ta praca i współpraca z marszałkiem Sejmu jest tutaj kluczowa - dodała.

Dziemianowicz-Bąk o zmianach w Sejmie: Liczy się doświadczenie

Ministra argumentowała, że nową jakość w Sejmie będzie można poznać "po jakości, po pracy, po zmianach, po decyzjach". - To nie jest tak, że nową jakość w Sejmie mógłby wprowadzać tylko młody marszałek czy młody szef kancelarii - nie, chodzi o jakość pracy, jakość decyzji -przekonywała.

- Nowa Lewica nie jest partią tylko młodych ludzi, tylko ludzi z doświadczeniem. Jest partią, która łączy pokolenia, która wprowadza zmiany korzystne dla młodych ludzi jak np. zakaz bezpłatnych staży (…), upomina się o seniorów - renta wdowia, zasiłek pogrzebowy świadczenie honorowe - wyliczała ministra.

Kontrowersyjny wpis Anny-Marii Żukowskiej na X. Odwołanie do rewolucji październikowej

Dziemianowicz-Bąk skomentowała także wpis szefowej klubu Nowej Lewicy Anny-Marii Żukowskiej, który wywołał burzę w internecie. "Lewica to Lewica. Ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i październikowej" - napisała.

- Posłanka Anna-Maria Żukowska słynie ze swojego bardzo barwnego języka, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja absolutnie nie pokusiłabym się o to, żeby taką kreatywność komentować - przyznała Dziemianowicz-Bąk.

Artykuł jest aktualizowany...

