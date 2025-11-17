Waldemar Żurek w "Graffiti". Oglądaj od 7.40

Graffiti

Gościem Marcina Fijołka w poniedziałkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Transmisję można śledzić na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7.40.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym z widokiem na zarys miasta w tle.
Polsat News
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Pozostałe odcinki programu "Graffiti" są dostępne tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nawet Konfederacja takich głupot nie opowiada". Biedroń uderza w premiera
Monika Bortnowska / mdb / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIMARCIN FIJOŁEKPOLSKAWALDEMAR ŻUREK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 