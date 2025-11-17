Gościem Marcina Fijołka w poniedziałkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Transmisję można śledzić na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7.40.