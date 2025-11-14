- Nie chcę się wyzłośliwiać na temat słów i postawy Zbigniewa Ziobry, która jest dla mnie nieakceptowalna, buńczuczna i pełna arogancji wobec własnego państwa - powiedział w "Graffiti" wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

- Jeżeli sąd wyrazi zgodę na areszt, to prokurator decyduje o wystawieniu listu gończego, czyli poszukiwaniu danej osoby. A jeśli śledczy ma wiedzę o przebywaniu osoby poza granicami kraju, to jest wniosek do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) - dodał polityk, komentując sprawę wniosku o areszt dla Ziobry.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, ile się będzie na decyzje w tej sprawie czekało. - To są raczej dni niż tygodnie - przekazał Myrcha. - A decyzja w sprawie ENA to kwestia najbliższych tygodni - dodał.

W czwartek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o aresztowanie na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie powinno odbyć się w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

"Niebezpieczny precedens". Wiceminister sprawiedliwości o propozycji Ziobry

Fijołek zauważył, że organom sprawiedliwości skończą się narzędzia, gdy były minister Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech i go otrzyma.

- To będziecie taka negatywna przesłanka do stosowania ENA. Tu element procedury karnej się wyczerpuje - ocenił Myrcha. - Tu będą wówczas elementy politycznej natury. Ziobro wtedy wybrałby drogę Romanowskiego i przyjmie parasol od Orbana, o którym wszyscy w Europie wiedzą, że jest najbliższym współpracownikiem Putina - zaznaczył.

- Prokurator postępuje zgodnie z procedurami. Postawę tę ocenia się głównie przez zachowanie Ziobry, z którym państwo polskie postępuje tak, jak z każdym obywatelem - zaznaczył wiceszef MS.

Myrcha zaznaczył, że "to były niebezpieczny precedens", gdyby przystać na propozycję Ziobry i przesłuchać go w Budapeszcie lub Brukseli. - To pokazałoby, że są jakieś szczególne tryby postępowanie wobec Ziobry. Ta sprawa jest zbyt skomplikowana, nie istnieje szansa, aby to przesłuchanie odbyło się poza Polską - podkreślił.

- Istnieje wysokie ryzyko mataczenia. Jest także możliwość ucieczki i niestawienia się w prokuraturze. Ziobro zrobił wszystko, aby przesłanki wobec aresztu tymczasowego wyczerpać - wytłumaczył Myrcha.

Spór z prezydentem Nawrockim. "Prezydent nie przedstawił uzasadnienia"

Arkadiusz Myrcha odniósł się także do decyzji prezydenta o nie przyznaniu nominacji ani awansów 46 sędziom.

- Jedynym pozytywnym aspektem jest fakt, że przez tzw. neoKRS nie będą do systemu wchodzić kolejne osoby z wadą powołania. To jedyny element, aby mieć gorzką satysfakcję - ocenił.

- Ale prezydent w sposób całkowicie uznaniowy zastosował ekwilibrystykę prawną. Do tej pory nie znamy uzasadnienie, poza tym przedstawionym na konferencji prasowej. Nawrocki nie powołał się na żadną przesłankę - dodał Myrcha.

