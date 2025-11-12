"Może niech go przesłuchają baletnice". Posłanka o propozycji Ziobry

- Traktowałabym to jako coś niebezpiecznego. Nie chciałabym, aby pan prezydent zmieniał konstytucję - tak Joanna Mucha skomentowała propozycję prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą zmiany ustawy zasadniczej.

- Jeśli on chce uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości, niech podpisze ustawy proponowane przez ministra Waldemara Żurka. One wychodzą na przeciw. Byłaby duża szansa, aby tę sytuację, którą PiS zepsuł, naprawić - dodała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Joanna Mucha o pomyśle prezydenta. "Nie trzeba zmieniać konstytucji"

Mucha oceniła, że Nawrocki próbuje przeczekać obecną koalicję rządową. - Zupełnie niezrozumiale wetuje ustawy. Panie prezydencie, naprawdę warto podpisać ustawy, które zostały zaproponowane. Nie trzeba zmieniać konstytucji - zaznaczyła.

Posłanka stwierdziła, że Polska ma "bardzo trudną konstytucję". - To trzeba powiedzieć jednoznacznie - podkreśliła.

- Po raz kolejny powiem: Obecna polaryzacja bardzo szkodzi Polsce. Niepodległość suwerenność - to są wartości bardzo kruche - zaznaczyła Mucha.

- Polacy bardzo chcą świętować patriotyzm. Rzeczywiście jest tak, że oddaliśmy to święto prawicy. A mam głębokie przekonanie, że ludzie którzy idą w Marszu Niepodległości chcą świętować, a niedawno im tej możliwości - przekazała posłanka.

Mucha przekazała, że byłam na marszu w Kaliszu. - Tam nie ma rac, nazioli i nie ma niebezpieczeństwa, że tam pokaże się hasło dotyczące polexitu - zaznaczyła. - Daliśmy pole prawicy, aby harcowali tego dnia. To nie jest świętowanie patriotyzmu i niepodległości - oceniła.

Posłanka Polski 2050 odniosła się także do propozycji Ziobry, który chce by przeprowadzono jego przesłuchanie poza granicami Polski - w Brukseli lub Budapeszcie. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że "centrum spraw życiowych" lidera dawnej Suwerennej Polski od długiego czasu jest poza Polską.

- Może trzeba pozwolić także na inne wymagania, które był postawił? Aby przesłuchiwały go baletnice, a nie prokuratorzy. Pan Ziobro jest takim samym obywatelem Polski, jak każdy inny - odpowiedziała Mucha.

Polityk oceniła, że to sąd zdecyduje o tym, czy on zostanie aresztowany czy nie. - Pan Ziobro ma obowiązek stawić się przed prokuraturą - dodała.

- Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy Ziobro będzie aresztowany czy nie. Moim zadaniem - jako posłanki - było umożliwić te decyzję sądowi - zaznaczyła Mucha.

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 zaznaczyła, że regułą państwa PiS było to, aby funkcjonariusz PiS z zasady był niewinny. - Ja nie chcę zemsty. Potrzebna jest nam sprawiedliwość - przekazała.

Posłanka oceniła decyzję Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że sześć państw Unii Europejskiej, w tym Polska, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku relokacji migrantów.

- Nie oddaliśmy KE kompetencji ws. migrantów, raczej wzięliśmy kompetencje od innych krajów. Bierzemy odpowiedzialność za to - zaznaczyła Mucha.

- Wszyscy razem mamy wypracować zupełnie nowe podejście do migracji. Bo będzie jej więcej, a nie coraz mniej. Obecnie nie ma polityki europejskiej w tym temacie - dodała.

