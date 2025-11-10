Europoseł Nowej Lewicy odniósł się do najnowszego wywiadu Donalda Tuska. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" premier stwierdził, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest dziś nieadekwatna do tego, co dzieje się w sprawie nielegalnej migracji i należy zmienić dokument.

Zdaniem szefa rządu to pozwoli pokazać, że nie tylko radykalna prawica dostrzega problem migracyjny.

- To niebezpieczna gra premiera. Zabawa zapałkami, która w przypadku Wielkiej Brytanii, przypomnę, tam też zaczęło się od wypowiedzenia konwencji, a skończyło się na brexicie. Jeżeli pan premier chciałby się wpisać w taką licentię poeitcę Brauna... Konfederacja nawet takich rzeczy nie mówi, to proszę bardzo. Ale to nie wina konwencji, że dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację ws. migrantów, ale braku dobrego prawa - podkreślił Robert Biedroń.

- Wypowiedzenie konwencji jest wyprowadzeniem nas z Rady Europy. Wyprowadzeniem nas z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie wielu Polaków szuka sprawiedliwości. To jest wyprowadzenie nas z całego, demokratycznego systemu praworządności - mówił dalej.

Zaznaczył również, że Nowa Lewica będzie przeciwna pomysłowi szefa rządu, ponieważ "to nas wyprowadzi w kierunku Rosji".

Robert Biedroń o słowach Tuska: Konfederacja takich głupot nie opowiada

Dziennikarz zwrócił uwagę, że o konwencji premier rozmawiał z politykami europejskimi i zdaniem Tuska konieczne jest przerwanie "spektaklu", w którym dla ludzi jedynie prawica ma pomysł na rozwiązanie problemu migracyjnego. - Pan premier zamierza się licytować. Pan premier ma instrumenty, żeby rozwiązać tę kwestię inaczej, niż podejmują tak radykalne kroki - odparł Biedroń.

- Konfederacja nawet tego nie mówi. Naprawdę, jeżeli komukolwiek takie rzeczy do głowy przychodzą to Braun chyba majaczy coś o polexicie. Ale nawet Konfederacja takich głupot nie opowiada - zaznaczył europoseł Nowej Lewicy. Dodał również, że w jego ocenie premier "zagalopował się".

