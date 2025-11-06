W Narodowym Funduszu Zdrowia w 2025 roku zabraknie 14 mld zł, a w 2026 roku - 23 mld zł. Tak wynika z prognoz. - Mam nadzieję, że wspólnie z premierem i z ministrem finansów znajdziemy rozwiązania na uzupełnienie tych braków – mówiła na początku miesiąca szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Jak ujawnił w czwartkowym "Graffiti" minister finansów Andrzej Domański, w piątek o godz. 11 odbędzie się spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

Domański dopytywany o wstrzymywanie przyjęć pacjentów do szpitali oraz przesuwanie zaplanowanych zabiegów, odpowiedział, że "w tym roku zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia o ponad 20 mld złotych, w przyszłym roku zwiększamy o ponad 25 mld złotych".

- Nakłady na ochronę zdrowia z roku na rok, dynamicznie rosną. Dla nas najważniejsze jest i o tym mówił premier Donald Tusk, że te środki mają trafiać na leczenie pacjentów, zapewnienie świadczeń, zmniejszenie kolejek - wymieniał minister finansów.

Artykuł aktualizowany.

