Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski zapewnił, że amerykańskie wojska nie zostaną wycofane z Polski. - Rozmawiamy o odwrotnym procesie - zdradził w programie "Graffiti". Podkreślił, że polskie władze są w tej sprawie "w stałym procesie negocjacyjnym" z dowództwem NATO.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski gościem programu "Graffiti"

Gościem czwartkowego wydania programu "Graffiti" był wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, który odpowiadał na pytania dotyczące przegrupowania sił Stanów Zjednoczonych w Europie.

 

Jak zapewnił, zmiany dotyczące wycofywania żołnierzy USA z Europy Wschodniej nie obejmą Polski. Proces ten ma miejsce w Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech, jednak - jak podkreślił Zalewski - nie dotyczy naszego kraju.

 

ZOBACZ: Nowy ambasador USA już w Polsce. "Nie mogę się doczekać, aby was poznać"

 

- My rozmawiamy z Amerykanami nie o ograniczeniu zdolności amerykańskich bojowych w Polsce, tylko o ich zwiększeniu. Rozmawiamy o odwrotnym procesie - wyjaśnił wiceminister.

Paweł Zalewski: Chcemy zwiększyć obecność USA w Polsce

Zalewski dodał, że polski rząd uważnie śledzi wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, ale jednocześnie weryfikuje je poprzez rozmowy z przedstawicielami amerykańskiego wojska i sojuszu NATO.

 

- My bardzo uważnie słuchamy prezydenta Trumpa, ale zarazem weryfikujemy słowa, także negocjując konkretne rozwiązania ze sztabem amerykańskim, z Naczelnym Dowódcą Sił NATO, wreszcie z Pentagonem - powiedział.

 

ZOBACZ: USA ograniczają obecność wojskową w Europie. Szef MON komentuje

 

Przypomniał także, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał niedawno z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem

 

- Ja mam stały kontakt z liderami w Pentagonie i potwierdzam: rozmawiamy o zwiększeniu obecności amerykańskiej. Nie mogę powiedzieć o szczegółach - zaznaczył.

 

WIDEO: USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnym

 

Podkreślił również, że obecność około 10 tysięcy żołnierzy USA w Polsce stanowi bardzo "wyraźny sygnał" bezpieczeństwa.

 

- Jesteśmy w stałym procesie negocjacyjnym, w momencie kiedy będą terminy, o nich poinformuję. Natomiast powtarzam: nie rozmawiamy o tym, aby ograniczyć te zdolności amerykańskie, rozmawiamy o tym, żeby je zwiększyć - podsumował Paweł Zalewski.

 

