Paweł Zalewski i Henryk Smolarz w programie "Graffiti"

Polska

Gośćmi Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" będą wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Paweł Zalewski i Henryk Smolarz w programie "Graffiti"
Polsat News
Paweł Zalewski i Henryk Smolarz gośćmi w programie "Graffiti"

Pozostałe odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć TUTAJ

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zadzwonili na policję, pytali "kiedy nas rozkujecie?". Stracili fortunę
Agata Sucharska / aas/pbi / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIHENRYK SMOLARZKOWRMARCIN FIJOŁEKPAWEŁ ZALEWSKIPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 