Paweł Zalewski i Henryk Smolarz w programie "Graffiti"
Polska
Gośćmi Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" będą wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Paweł Zalewski i Henryk Smolarz gośćmi w programie "Graffiti"
Pozostałe odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej