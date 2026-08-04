Głównym tematem rozmowy Przemysława Wiplera z Markiem Tejchmanem była kwestia rozpadu w PiS. Prowadzący "Gościa Wydarzeń" zapytał polityka Konfederacji o ewentualne powyborcze układanki koalicyjne.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że tuż po ogłoszeniu przez PiS kandydatury Czarnka na premiera Konfederacja z wzajemnością zaczęła atakować polityka PiS.

Wipler: Czarnek udawał, że jest liliją

- Ponieważ Przemysław Czarnek próbował udawać, że jest liliją, którą wczoraj przyniosło UFO, a nie gościem, który był ważnym ministrem. ważnego resortu, jednych z twarzy rządów Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił Wipler.

- Można powiedzieć taka właśnie lilija nieskalana, żadnym złem rządzenia, którego tu nie było, on za nic nie odpowiadał, niczego nie potrafił - ironizował lider Konfederacji.

- No właśnie, ileś razy właśnie on łapał się za własne ręce, krytykując działania własnego rządu, bo jeżeli krytykował właśnie wprowadzenie KSEF-u, to on głosował za wprowadzenie KSEF-u. I za wieloma innymi takimi decyzjami - wyliczał polityk.

Marek Tejchman zwrócił jednak uwagę, że Czarnek jest konsekwentny w swoich konserwatywnych poglądach, które mogłyby się spodobać części elektoratu Konfederacji.

- Pod wieloma względami jest bardziej strawny, ale to, że on próbuje się skleić po nasz elektorat i mówić rzeczy, które mówią moi liderzy, które mówi Konfederacja od początku swojego istnienia, no to zawsze oryginał jest lepszy niż podróbka - odparł Wipler.

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