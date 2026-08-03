- To taki sam PiS - powiedział Konwiński o inicjatywie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. - Moim zdaniem to partia drugiego wyboru dla wyborców PiS - dodał szef klubu parlamentarnego KO.

Zbigniew Konwiński komentował też podział w PiS i decyzje Morawieckiego. - To było prawdziwe. To nie była ustawka. Oni sobie nie ufają. Będzie poziom nieufności czy ten, kto rejestruje listy (wyborcze - red.), kogoś z tej listy na końcu nie skreśli - komentował, mówiąc o ewentualnej współpracy PiS i Rozwój Plus.

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Konwiński stwierdził też, że "nie wyobraża sobie" współpracy z Konfederacją. - Będziemy robili wszystko, żeby koalicja 15 października miała większość - podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Zbigniew Konwiński: Nie ma wielkich różnic między Razem i PiS

W rozmowie z Markiem Tejchmanem Konwiński ocenił również, że Nowa Lewica ma przyzwoite wyniki (poparcia - red.). Komentował też politykę partii Razem.

- Momentami jak obserwuję partię Razem w Sejmie to tam nie ma wielkich różnic między nimi a PiS, jeśli chodzi chociażby o kwestie gospodarcze - stwierdził Konwiński.

WIDEO: Zbigniew Konwiński w "Gościu Wydarzeń"

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Wskazał ponadto, że w jego ocenia Nowa Lewica jest bezpieczna, jeśli chodzi o przekroczenie progu wyborczego w wyborach. - Myślę, że na końcu nie bez znaczenia będzie to, kto będzie pukał do drzwi do władzy. A to będzie towarzystwo bardzo podobne do Grzegorza Brauna. Z jednej strony jest Braun, ale z drugiej strony jest Kaczyński, który tak naprawdę przejmuje retorykę Brauna - ocenił.

- W zasadzie mamy trzy Konfederacje. Konfederację Mentzena i Bosaka, Konfederację Brauna i konfederację Kaczyńskiego - powiedział szef klubu KO.

Polska i strefa Schengen. Jasna deklaracja Konwińskiego

Zbigniew Konwiński w "Gościu Wydarzeń" mówił też o przyszłości strefy Schengen. Po wydarzeniach w Ceucie część europejskich liderów nawołuje do ograniczenia strefy w kontekście Hiszpanii.

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- Polska nie powinna wychodzić ze strefy Schengen - powiedział jednoznacznie Konwiński.

- Trzeba w ramach Unii Europejskiej szukać rozwiązań i nie poddawać się emocjom. Nasza konkurencja polityczna, zwłaszcza PiS, dwie Konfederacje, zawsze będą kimś straszyć - stwierdził Zbigniew Konwiński.

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