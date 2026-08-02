Prowadzący program Marek Tejchman zwrócił uwagę, że istotą sporu na prawicy, w wyniku którego doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości nie były kwestie personalne, ale bardzo poważne różnice programowe dotyczącego tego, co reprezentował rząd Mateusza Morawieckiej, stosunku do Unii Europejskiej oraz strategii rywalizacji o wyborców z Konfederacją.

"Przegrali rywalizację wewnętrzną". Ociepa o wyjściu grupy Morawieckiego z PiS

- Nie chciałbym być niegrzeczny w tej rozmowie, ale się nie zgadzam z panem redaktorem. Uważam, że nie ma sporu programowo-ideowego z grupą Mateusza Morawieckiego. (...) Byliśmy w jednym obozie przez długie lata. Mateusz Morawiecki był bardzo dobrym premierem naszego wspólnego rządu i potrafiliśmy godzić te różne wrażliwości - stwierdził poseł Marcin Ociepa, który pozostał w Prawie i Sprawiedliwości.

- Generalnie tak jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, że te duże obozy, duże partie polityczne muszą się składać z różnych polityków, różnych wrażliwości, różnych nurtów. Uważam, że tu się nic nie zmieniło - dodał.

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Zdaniem Ociepy, grupa związana z Mateuszem Morawieckim "przegrała rywalizację wewnętrzną, ale chwilowo". - W tym sensie uważam, że się pospieszyli z tym wyjściem, bo może długoterminowo te proporcje wewnątrz partii by się odwróciły - powiedział.

- Żałuje pan, że odeszli? - dopytywał Marek Tejchman.

- Bardzo, ponieważ doskonale pamiętam, że prawica podzielona zawsze przegrywała, a zjednoczona wygrywała - odpowiedział polityk wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość na kandydata na wicemarszałka Sejmu.

WIDEO: "Pospieszyli się z tym". Ociepa o rozłamie w PiS

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"PiS to nie jest Jacek Kurski". Reakcja na krytykę Morawieckiego

Gospodarz programu przypomniał posłowi PiS o niedawnym wystąpieniu Jacka Kurskiego, który w ostrych słowach krytykował Morawieckiego. Były prezes TVP powiedział m.in. że "Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej", a lider Rozwoju Plus "ma problemy z prawem" i "na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS".

Kurski w jednym z programów Telewizji Republika mówił, że były premier niegdyś należał do rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, a w 2010 r. odmówił wejścia do rady przy Lechu Kaczyńskim. W pewnym momencie były szef TVP nawiązał również do katastrofy smoleńskiej. - Nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego Tusk ściska z Putinem tymi samymi rękami, którymi miesiąc wcześniej wręczał nominację Morawieckiemu - powiedział.

- Z Jackiem Kurskim się w zbyt wielu rzeczach nie zgadzam, w związku z tym to nie jest dla mnie dobry punkt odniesienia - ripostował Ociepa. Polityk dopytywany przez Tejchmana o to, czy bardziej zgadza się z Morawieckim niż z Kurskim odpowiedział że to "fałszywy dylemat".

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- Jacek Kurski dzisiaj nie jest aktywnym politykiem i jest raczej wykorzystywany przez grupę Mateusza Morawieckiego, żeby straszyć PiS-em. PiS to nie jest Jacek Kurski - dodał Ociepa.

- PiS ma różne nurty, ma prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który uczynił Mateusza Morawieckiego premierem, czyli rozumiał tą potrzebę budowy szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy. Postawił na przykład na mnie dzisiaj na kandydata na wicemarszałka Sejmu więc wszystko to, co jest mówione dzisiaj, że dzisiaj PiS się radykalizuje, jest po prostu nieprawdą - podsumował.