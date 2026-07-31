- Uważam, że reakcja państwa na ten incydent, czy na prowokację, w sumie była zgodna ze stanem prawnym, w jakim stanie jesteśmy - ocenił generał Stanisław Koziej w "Gościu Wydarzeń", komentując zdarzenie z wybuchem rosyjskiej rakiety w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.

Prowadzący program Marek Tejchman zapytał, czy reakcja była zgodna ze stanem potrzeb. - Nie, nie była, dlatego, że żyjemy w czasie pokoju, a to była akcja o charakterze hybrydowym, do której nasze państwo, do których to zagrożeń nasze państwo nie jest jeszcze adekwatnie przygotowane - przekazał gen. Koziej.

Zaznaczył, iż to jest główny problem wynikający z tego zdarzenia. Na pytanie, co się powinno zmienić, odparł, że niektóre zmiany już zapoczątkowano. - Zostały wprowadzone w ramach nowelizacji dotychczasowego prawa reguły dotyczące ułatwienia czy usprawnienia użycia wojska w czasie pokoju, ale te zmiany powinny pójść dalej - uznał były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Gen. Koziej o reakcji władz na rosyjską rakietę. "Zbyt wolno dostosowujemy prawo"

- Musimy uwzględnić specyfikę tych zagrożeń hybrydowych, które jeszcze nie są wojną, bo gdyby były wojną, to byśmy wprowadzali stan wojenny i wtedy nie byłoby żadnego problemu w zwalczaniu tego typu zagrożeń - zaznaczył rozmówca Marka Tejchmana.

- To jest słaby punkt naszego państwa, że zbyt wolno dostosowujemy swoje prawo, swoje zasady działania, swoje struktury, cały swój system obronny do tych nowych warunków - podkreślił generał.

Wojskowy przekazał, że "dowódca operacyjny w takich warunkach powinien mieć większą swobodę w decyzji co do użycia broni, jeśli uznaje to za konieczne".

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Gen. Koziej ocenił, że nie wiadomo, czy akcja z rosyjską rakietą była celowa i świadoma. - Natomiast niezależnie od tego, czy to było intencjonalne czy przypadkowe, to świadczy o tym, że Rosja jest zdeterminowana iść na duże ryzyko - dodał wojskowy.

Jak wyjaśnił, chodzi o dążenie do zmiany na froncie z Ukrainą, gdzie - jak stwierdził - nie idzie Rosji dobrze. - Dlatego Putin szuka sposobu wyjścia z tego punktu krytycznego. A on ma metodę jedyną wychodzenia z tego sytuacji. To jest eskalacja - zaznaczył na antenie Polsat News.

- W stosunku do NATO punktem krytycznym krytycznym dla Putina jest wsparcie Ukrainy. Więc ma świadomość, że dotychczasowe metody szantażu nie skutkują - przekazał gen. Koziej.

WIDEO: Rosyjska rakieta. Gen. Koziej proponuje nową strategię. "NATO za słabo reaguje"

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Rakieta na Lubelszczyźnie. "NATO za słabo reaguje na zagrożenia ze strony Rosji"

Gen. Koziej ocenił, że opinia publiczna Zachodu jest za tym, żeby wspierać Ukrainę. - W związku z tym on idzie na większe ryzyko, zbliża się coraz bardziej do tego progu artykułu 5., bo akcje hybrydowe to są poniżej progu otwartej jawnej wojny artykułu 5. - dodał.

- To, co robi Putin, jest przede wszystkim wyzwaniem dla całego Sojuszu. Moim zdaniem NATO za słabo reaguje na zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji. Reaguje biernie, reaguje post factum - wskazał.

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Prowadzący zapytał, jak należy zatem reagować na takie incydenty.

- Na strategię eskalacyjną musi być strategia kontraeskalacyjna. To znaczy próba postawienia Putina przed dylematem, aby to on musiał reagować na jakieś działania - przekazał generał.

- Na przykład jednym z elementów takiej strategii - moim zdaniem - jest ustanowienie wysuniętej strefy obrony powietrznej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej, wzdłuż granicy NATO na terytorium ukraińskiego teatru wojny - podkreślił.

- Tak, żeby zestrzeliwać tę rakietę, która leciała - na przykład tak jak ta na Lubelszczyznę - kilkadziesiąt kilometrów już przed granicą. Oczywiście to musiało być ustanowione we współdziałaniu, w zintegrowaniu ze systemem obrony wojennej Ukrainy - wyjaśnił gen. Koziej.