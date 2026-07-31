Ministerstwo Cyfryzacji przestawiło projekt podatku cyfrowego. W jego ramach największe globalne firmy technologicznych działające w Polsce miałyby odprowadzać 3 procent podatku od przychodów. Prowadzący program Marek Tejchman dopytywał Andrzeja Domańskiego, czy nowe przepisy wejdą w życie?

Podatek cyfrowy odpowiedzią na "znany proceder"?

Minister finansów i gospodarki wskazał na antenie Polsat News, że prace nad projektem prowadzi resort cyfryzacji, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem zagraniczne firmy powinny odprowadzać podatki w Polsce.

- Firmy, które działają w Polsce muszą płacić podatki do naszego wspólnego budżetu. Dlatego powołaliśmy w Ministerstwie Finansów specjalny zespół, który zajmuje się walką z tak zwanymi cenami transferowymi, z wyprowadzaniem zysków, z omijaniem płacenia podatków - tłumaczył w "Gościu Wydarzeń".

Zaznaczył, że dotyczy to nie tylko firm amerykańskich, ale też z europejskich i azjatyckich. - I to jest znany proceder nie tylko w Polsce - zaznaczył minister.

Trump groził cłami. Domański: Wiemy, jak nastawiona jest administracja USA

Tejchman przytoczył tweet prezydenta USA Donalda Trumpa, który w przeszłości zapowiedział, że jeśli jakiś kraj wprowadzi podatek cyfrowy to zostanie obłożony 100-proecentowymi cłami. Przypomniał też doniesienia Business Insidera, według których Domański podczas spotkania z Jamiesonem Greerem, przedstawicielem USA ds. handlu miał zobaczyć dokumenty o cłach na Francję za podatek cyfrowy.

Amerykański urzędnik miał wtedy powiedzieć, że "szkoda byłoby takie cła wprowadzić na Polskę". - Faktycznie spotkałem się z panem Greerem i faktycznie wiemy, jak nastawiona jest amerykańska administracja do tzw. podatków cyfrowych. One funkcjonują oczywiście w wielu krajach, ale to, co dla mnie jest istotne to to, że ta propozycja premiera Gawkowskiego nie jest wymierzona w żaden konkretny kraj - tłumaczył.

WIDEO: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń"

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Domański zwrócił uwagę, że "niektóre korporacje chińskie, z całą pewnością nie będące na liście przyjaciół prezydenta Trumpa, również mogą pod ten podatek potencjalnie podlegać. - Ale ta dyskusja jeszcze przed nami - podkreślił.

Jak zaznaczył minister, "ten podatek jest wpisany do wykazu prac rządu". - Pan premier Gawkowski przedstawił tę propozycję, ale w Ministerstwie Finansów jeszcze nie przeprowadziliśmy takiej pełnej, dokładnej analizy. (...) Najważniejsze, jak ten podatek potencjalnie będzie skonstruowany - zapowiedział.

Wydatki na obronność. Resort rozważa zmiany w podatkach

Pozostając przy temacie podatków Domański przyznał, że w ministerstwie trwają prace nad różnymi wariantami rozwiązań. Zwrócił przy tym uwagę na rosnące wydatki państwa, które w tym momencie wydaje "200 mld złotych, czyli 5 proc. PKB na obronność".

- Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. I my z tej drogi nie możemy się cofnąć. I jeżeli chcemy utrzymywać wysokie nakłady na bezpieczeństwo, no to musimy mieć źródła finansowania - powiedział.

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W związku z tym prowadzący dopytywał, czy jest szansa na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. - Będziemy w stosownym momencie przedstawiać konkretne propozycje. Ten moment to jeszcze nie dziś - odparł Domański. Resort ma też analizować różne propozycje zmian w tzw. progach podatkowych.