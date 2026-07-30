- Nie tylko drony, ale również i uzbrojone pociski będą rozbijały się na naszym terytorium, a my musimy stworzyć warunki do odpowiadania na to - powiedział redaktor naczelny Defense24 dr Aleksander Olech w "Gościu Wydarzeń", komentując naruszenie przestrzeni powietrznej przez rakietę i jej wybuch w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Jak zaznaczył, chodzi przede wszystkim o przygotowanie społeczeństwa. - Czyli edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja - podkreślił.

- Sojusznicy i Polska są w stanie reagować bardzo wcześnie, tylko brakuje takiej decyzyjności, takiej ofensywności, żeby pewne działania podjąć - zaznaczył ekspert. - Chodzi o to, że my wiedzieliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce dużo wcześniej. To nie był pierwszy przypadek, gdy pocisk wlatywał w przestrzeń powietrzną Polski - wyjaśnił.

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. "Syreny w Kijowie zawyły z opóźnieniem"

Olech zaznaczył, że Polska była przygotowana. - Podrywaliśmy swoje myśliwce, były w gotowości około godziny 1:59. I tak naprawdę zabrakło tego, żebyśmy przygotowali się informacyjnie - powiedział.

- Ukraina tym razem spóźniła się z informacjami, ponieważ syreny w Kijowie zawyły z opóźnieniem. Zadziałały, gdy doszło już do pierwszej dużej fali - przekazał ekspert.

Jak wyjaśnił, zabrakło właściwego informowania. - Tego, abyśmy przekazali wiadomość. Nawet pilot, który faktycznie monitorował, też był zdziwiony, że ten obiekt nagle opadł - stwierdził Olech.

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- Ja państwa uspokoję, ponieważ Finowie, Szwedzi, Estończycy, Litwini, Łotysze oni też się mierzą z takimi samymi problemami. A jeszcze niedawno doszli do tego także i Rumunii. Więc jest to podobne wyzwanie i zagrożenie dla kilkunastu państw - zaznaczył ekspert.

Olech przekazał, że to jest skuteczny dla Rosji sposób. - Ona nie musi prowadzić dużego konfliktu zbrojnego, a wystarczą ataki hybrydowe, bo to jest łatwiejsze - dodał. Ekspert zaznaczył, że tutaj rodzi się problem. - Mieliśmy drony częściowo uzbrojone, teraz mieliśmy pocisk uzbrojony, na tej skali kolejne są uzbrojone myśliwce. I tutaj rodzi się prawdziwe wyzwanie, jak reagować na przykład na uzbrojony myśliwiec - zapytał.

WIDEO: Tarnawa-Kolonia. Ekspert: Mogę zagwarantować, że takich pocisków będzie więcej

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Tarnawa-Kolonia. Rakieta wybuchła w polu. "Dla Rosji jest to idealny teatrzyk"

Wówczas prowadzący program Piotr Witwicki stwierdził, że jeśli uzbrojony myśliwiec rosyjski wyleci w naszą przestrzeń powietrzną, to wiadomo, jak reagować.

- Znaczy, teoretycznie tak. Chcielibyśmy tak reagować: dwa uderzenia, w myśliwiec i w obwód Królewiecki. Ale tak całkiem poważnie, to są dylematy, które są przed nami i które musimy mieć w głowie - zaznaczył ekspert, dodając, że w przypadku Lubelszczyzny była decyzja, żeby zestrzelić ten pocisk, jeśli on kontynuowałby swój lot.

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- Musimy brać to pod uwagę, że takie wyzwania są przed nami - powiedział Olech, zaznaczając, że taka sytuacja jest dla Kremla fenomenalna. - Zbliża się na Ukrainie zima, dodatkowo ma ona dość napięte ostatnio relację z Polską - dodał.

- Więc, niestety, mogę Państwu zagwarantować, że do zimy przykładów takich pocisków przy polsko-ukraińskiej granicy będzie znacznie więcej, bo dla Rosji jest to idealny teatrzyk, żeby rozgrywać społeczeństwo - stwierdził ekspert. Podkreślił, że dlatego właśnie tak ważne jest informowanie społeczeństwa, że do taka sytuacja może się powtórzyć.

Olech zapytany, czy zestrzelenie takiego obiektu, który spadł w Tarnawie-Kolonii, jest trudne dla pilotów myśliwców.

- Nie jest to na pewno zadanie najłatwiejsze - odparł. - Ale dla pary myśliwców, która jest wspierana przez drugą parę myśliwców, ma zidentyfikowany obiekt i śledzi go przez kilkanaście minut, nie jest to zadanie trudne - zaznaczył ekspert.

Olech podkreślił, że problemem może być otoczenie, na które trzeba uważać. - Zbliżamy się do terenów zamieszkanych, zbliżamy się do infrastruktury technicznej - zauważył.