"Jaki rozwój?". Zandberg przypomniał rządy Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego, który ma być politycznym forum działania stowarzyszenia "Rozwój Plus". W jego skład weszło 40 posłów i jeden senator.

Ruch Morawieckiego skomentował w Polsat News Adrian Zandberg, który podkreślił, że były premier nie jest nową postacią na scenie politycznej i ma za sobą szereg podjętych decyzji.

"Jaki rozwój?". Zandberg punktuje Morawieckiego

- Jaki rozwój? Bo to jest to pytanie. To znaczy Mateusz Morawiecki, rozumiem, że będzie się teraz próbował przedstawić jako nowy człowiek w polskiej polityce, jako ktoś, kto dopiero do niej wchodzi. Ale to nie jest prawda - powiedział Zandberg.

Przypomniał jednocześnie, jakie zmiany wprowadzał Morawiecki jako szef polskiego rządu. - Jak rozmawiamy o rozwoju, to musimy sobie zadać pytanie, kto w Polsce wprowadził kredyt 2 proc.? Kto spowodował, że pieniądze, które mogły iść na inwestycje rozwojowe, były na dużą skalę ładowane w betonowe złoto? Kto spowodował, że ceny mieszkań dla młodego pokolenia poszły w górę? Prawda jest taka, że to jest dzieło rządu Mateusza Morawieckiego - wyliczał.

Współprzewodniczący partii Razem krytykował program Mieszkanie Plus. - Schrzaniony, położony program Mieszkanie Plus i jednocześnie wprowadzenie rozwiązania, które skończyły się na dopłatach dla banków i deweloperów - mówił.

- Mateusz Morawiecki usłyszał ode mnie, kiedy zaczynał te prace, że jeżeli wprowadzi sensowne zmiany w tym systemie, to mimo, że jesteśmy posłami opozycji ówczesnej, to jesteśmy gotowi mu w tej sprawie pomóc. Ale zagłosowałem przeciwko temu rozwiązaniu, bo wie pan, co było na końcu? Na końcu były kolejne przywileje dla tych, którzy naprawdę mają dużo i antyrozwojowe tak naprawdę decyzje w systemie podatkowym - mówił.

Zandberg podkreślił, że w Polsce system podatkowy nie jest sprawiedliwy. Nawiązał też do licznych kontrowersji związanych z zarobkami lekarzy. - Pompują przy pomocy kontraktów miliony złotych z publicznych szpitali, podpisują kontrakty w kilku miejscach, nigdy do końca nie wiadomo, gdzie są, nigdy do końca nie wiadomo, co robią, tylko wiadomo, że fakturę wystawili. Mało kto wie, ale ci lekarze kontraktowcy płacą niższą ryczałtową stawkę podatku, niż pani, która pracuje w szpitalu - mówił i zaznaczył, że "ten ryczałt i przywileje" dla wprowadził Morawiecki.

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